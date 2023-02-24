FOMO引發的動能即將衰退 美股恐將加速下滑

今年以來，美股散戶由於擔憂錯過行情 (FOMO) 而積極買進，推升標普 500 指數在過去一個月內上漲了近 10%。不過，有專家警告表示，這樣的動能即將消失，恐因此加速美股的拋售。

根據 Vanda Research 的數據，在 2023 年的前 6 週，散戶持續買進美股，平均每日買超金額約為 15 億美元。

Vanda 稱，週三 (22 日) 當日散戶就投入了 12 億美元，買進的標的包含了大量 ETF、特斯拉 (TSLA-US) 和亞馬遜 (AMZN-US) 等大型科技股。

但是，季節性趨勢表明，散戶的投資買進熱潮將會減弱並延續至 4 月份，不是因為市場風險，而是因為即將到來的報稅截止日期。

Vanda 表示，報稅之前的季節性趨勢表明，散戶投入美股的資金將開始減緩，4 月份買入 ETF 和個股的資金同樣也將萎縮，顯示報稅季恐對美股造成壓制。

報告中也表示，這樣的季節性趨勢通常在第二季末有所改善，但是有鑑於美股對散戶的依賴程度，建議投資人在未來幾周謹慎行事。

Vanda Research 先前的數據顯示，散戶流入美股的資金再度達到 2020-21 年的水平，而這次從資金流向顯然並不均勻，目標更為明確，顯示每個人都有偏好的標的。

Vanda Research 指出，當前與 2021 年初熱潮不同之處，在於目前 FOMO 和熱門題材的動能推動了資金流動，讓散戶更容易受到負面因素的影響，但即使如此，如果宏觀條件在短期內保持有利，不排除 AI 相關概念股或其他利基市場標的的投機活動將繼續進行。