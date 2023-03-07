末日博士：通膨持續高漲 全球經濟面臨硬著陸風險

2008 年曾準確預測金融海嘯的「末日博士」羅比尼 (Nouriel Roubini) 週二 (7 日) 警告表示，由於各國央行仍在努力抑制持續高漲的通膨，全球經濟正面臨硬著陸的風險。

羅比尼表示，各國央行將不得不提高利率，到遠高於先前預估的水準，才能夠使通膨回落至設定的目標。

由於目前通膨率仍維持在 6.4%，羅比尼估計美聯準會 (Fed) 需要將利率提高到「遠高於」6%，才能使通膨率回落至 2% 的目標。

羅比尼說，通膨將繼續維持在高點，因為今年大宗商品價格仍然處在高點。此外，俄烏戰爭加劇等因素也將助長通膨。美國、歐洲和澳洲的通膨比市場和央行預期的更為持久。

羅比尼日前就曾表示，今年一場「完美風暴」正在醞釀當中，市場將面臨經濟衰退、債務危機及通膨失控衝擊。

羅比尼也表示，這可能會引發嚴重經濟衰退、股市崩盤及債務違約激增，讓 Fed 別無選擇，只能放棄對抗通膨，讓物價失控。無論如何，結果將是嚴重衰退，隨之而來的是更多債務和通膨問題。

美銀旗下 Michael Hartnett 領導的策略師團隊先前預估，今年上半年將出現所謂的「不著陸」狀況，經濟成長將保持強勁，央行可能會在更長時間內保持鷹派立場，並且今年下半年可能會出現「硬著陸」。

素有「新債王」之稱的雙線資本 (DoubleLine Capital) 執行長岡拉克 (Jeffrey Gundlach) 則是透露，雙線資本已為美國經濟「硬著陸」作好準備，但無論是經濟「硬著陸」或「軟著陸」，衰退是溫和或嚴重，經濟顯著放緩看來已是無可避免的事實。