澳洲央行如預期升息1碼 後續行動取決經濟數據

澳洲央行周二 (7 日) 連續第十度升息，將利率進一步推向限制性水準，並暗示未來的緊縮行動將取決於經濟數據，消息發布後，澳幣和澳洲公債殖利率同步下滑。

澳洲聯邦準備銀行 (RBA) 將官方現金利率調升 1 碼至 3.6%，是 2012 年 5 月以來最高水平，符合市場預期，使 5 月以來的累計升息幅度達到 3.5 個百分點，是 1989 年以來最激進的緊縮行動。

央行總裁 Philip Lowe 在聲明表示：「在評估進一步升息的時間和幅度時，理事會將密切關注全球經濟發展、家庭支出趨勢，以及通膨和勞動力市場前景。」

Lowe 並說，未來的升息決定將取決於經濟數據。他說：「消費者物價指數 (CPI) 月度指標表明通膨已經觸頂。在全球經濟發展和澳洲需求疲軟的情況下，未來幾個月的商品價格通膨估將放緩。」

Lowe 在這次聲明中加入「何時」(When) 的用詞，釋出暫停升息可能性。

澳幣兌美元一度貶約 0.5%，隨後跌勢收斂，截稿前貶 0.24% 至 0.6711 美元，3 年期和 10 年期澳洲政府債券殖利率均下滑。交易員對終點利率的預估值從 4.1% 小幅降至 4%。

在央行升息和通膨的雙重打擊下，澳洲上周公布去年第 4 季國內生產毛額 (GDP) 月增 0.5%，遜於前值與市場預期，創一年來最低增速。

與此同時，為了面對物價上漲與更高的償債壓力，澳洲家庭正在耗盡儲蓄，有跡象顯示抵押貸款壓力正持續上升，最新企業財報也預告未來可能會有更多痛苦。