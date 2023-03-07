中國今年前兩月出口降6.8% 經濟面臨更大壓力

最新數據顯示，中國今年前兩月出口下滑 6.8%，顯示國際市場貨物需求疲弱，已經成為今年中國經濟面臨的最大挑戰之一。

中國海關總署周二（7 日）公布的數據顯示，今年前兩個月進出口總值為 8,957.2 億美元，下降 8.3%。其中，出口為 5,063 億美元，下滑 6.8%，降幅小於經濟學家原估的 9%；進口為 3,894.2 億美元，下降 10.2%；貿易順差為 1,168.8 億美元，擴大 6.8%。前兩個月數據併在一起，是為了避免農曆春節帶來干擾。

海外對中國貨品的需求在去年年底開始降溫，影響出口前景，並破壞過去兩年中國經濟成長的關鍵支柱。

中國商務部部長王文濤上周坦言，今年外貿壓力明顯加重，主要是外需減弱，加上世界經濟衰退風險升高、保護主義、地緣政治影響，導致不少企業反映，手上訂單減少，下單延後，「大單變小，長單變短」。

這意味出口可能無法像以前那樣帶動經濟，政府官員可能須從其他地方尋找成長動能。例如，即將卸任的國務院總理李克強說，提振內需——消費者支出與企業投資——是今年政府的首要任務。

事實上，商務部已經把今年定為「消費提振年」，將聯合有關部門，調動各地方、產業協會、企業組織，展開系列促消費活動，營造「全年樂享 全民盛惠」消費氛圍。

李克強周日宣布，把今年全年經濟成長目標定在「5% 左右」。 這個偏保守的成長目標，顯示北京意識到需求下降等外部挑戰可能拖累經濟，也顯示政府可能不會考慮提出大規模刺激措施，理由是北京希望能在經濟成長與控制金融風險之間取得平衡。《彭博》的調查結果顯示，經濟學家預估今年中國國內生產毛額（GDP）將擴張 5.3%。