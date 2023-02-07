澳洲央行連續第九次升息 站穩打擊通膨立場 澳元強升

澳洲央行周二 (7 日) 一如預期，上調基準利率 25 個基點，並表示需要進一步緊縮政策，推動澳元和澳洲公債殖利率走高。

澳洲央行將現金目標利率上調 25 個基點至 3.35% 的逾 10 年高點，這是央行連續第九次升息，本輪周期累計已經升息 325 個基點。

澳洲央行總裁 Philip Lowe 在會後聲明表示，有鑑於通膨趨勢遠高於央行 2% 至 3% 的目標利率，仍需要進一步升息。

Lowe 指出，政策委員會預計未來幾個月需要進一步提高利率，以確保通膨回到目標水位，確保這段時間的高通膨只是暫時的。聲明中移除了去年有關該行不預設利率路徑的表述，引發市場揣測。

澳元對澳洲央行的聲明反應積極，兌美元匯率上漲 0.8% 至 0.6936。3 年期澳洲公債殖利率漲 15 個基點至 3.25%。澳洲股市回吐漲幅，轉為下跌 0.5%。

RBC Capital Markets 首席經濟學家 Su-Lin Ong 認為，聲明明顯具有鷹派色彩，對通膨回歸目標的強調非常明確。這在聲明中占據了絕對主導，勝過對經濟活動放緩的任何擔憂。

澳洲央行較慢的緊縮步伐，反映出 Lowe 致力於讓經濟實現軟著陸。與澳洲央行累計升息 325 個基點相比，紐西蘭在本輪周期已升 400 個基點，美國為 450 個基點。

Lowe 周二的聲明與 12 月份時形成了鮮明對比，上一次政策委員會對可能暫停緊縮進行了討論。

貨幣市場定價暗示，澳洲現金利率到 2023 年年中將達到 3.9% 的峰值，高於經濟學家預測的 3.6%。澳洲當前通膨率仍遠高於央行 2-3% 的目標。