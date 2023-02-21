鷹派信號轉強？澳洲央行2月曾經考慮升息50基點

澳洲央行 (RBA) 周二 (21 日) 公布會議紀要顯示，央行曾考慮 2 月升息 50 個基點，以應對過熱的通膨，雖然最終降低幅度，但可能會繼續升息。

央行最終決定升息 25 個基點 (bps)，將利率上調至 3.35%。 會議紀要顯示，央行董事會成員認為近期經濟前景存在不確定性，通膨有見頂的預期、以及實際收入正在下降。澳洲央行還強調，其每月例會提供了評估經濟，同時在必要時調整政策的機會。

儘管如此，董事會同意未來幾個月需要進一步升息，以降低通貨膨脹率，目前預計到 2025 年，通膨有望降至澳洲央行 2% 至 3% 的目標範圍內。

澳洲央行在 2022 年累計升息 300 個基點，因為它難以控制疫情後的價格飆升，澳洲總體通膨率在第四季達到 7.8% 的 30 多年高位。

會議紀要指出，「委員們一致認為，未來幾個月可能需要進一步升息，以確保通膨回歸目標水準，目前的高通膨只是暫時的。」

鷹派轉向令投資者感到意外，他們將利率的預期峰值從 1 月份的 3.6% 大幅上調至 4.2%。

央行對當地經濟增長即將放緩持謹慎態度，尤其是在貨幣政策收緊和通膨上升的影響開始顯現之際。 儘管澳洲經濟在 2022 年下半年表現良好，但預計未來幾個月將失去動力。