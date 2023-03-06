盤中速報 - 創意(3443)急跌-2.27%報1075.0元，成交2,358張

創意(3443-TW)近5分K跌速2.27%，06日09:07報1075.0元，成交2,358張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
創意(3443-TW)近5日股價下跌6.9%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數上漲1.46%。台灣加權指數上漲0.67%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+533 張
- 外資買賣超：+210 張
- 投信買賣超：+74 張
- 自營商買賣超：+249 張
- 融資增減：-365 張
- 融券增減：-269 張
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投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+30.02%
$13,002
原投組報酬率
+23.33%
$12,333
投組標的成分
40%
3141
20%
3027
20%
2732
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10%