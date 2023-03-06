盤中速報 - 創意(3443)急跌-2.27%報1075.0元，成交2,358張

創意(3443-TW)近5分K跌速2.27%，06日09:07報1075.0元，成交2,358張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

創意(3443-TW)近5日股價下跌6.9%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數上漲1.46%。台灣加權指數上漲0.67%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+533 張
  • 外資買賣超：+210 張
  • 投信買賣超：+74 張
  • 自營商買賣超：+249 張
  • 融資增減：-365 張
  • 融券增減：-269 張

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