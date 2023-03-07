鮑爾聽證會 可能透露的三個訊息

美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾預定周二 (7 日) 出席國會兩場聽證會，為貨幣政策半年報作證，他將面臨艱難的任務：讓人相信他能降低通膨，而不會讓經濟陷入衰退。

這是鮑爾在 3 月決策會議前的最後一場公開談話，眾人正在關注，鮑爾能否實現經濟軟著陸，最近幾天的市場情緒偏樂觀。但若他本周發言有所遲疑，市場情緒將快速轉向另一個方向。

通膨取得進展、維持高利率

Silvercrest 資產管理投資政策和策略主管 Robert Teeter 說：「他必須用兩條訊息在這裡穿針引線，一個是重申通膨已經取得一些進展，另一個是堅持將必須保持高利率。 他可能重申，利率會保持在高點一段時間，直到通膨明顯紓解。」

如果鮑爾這個立場，可能遭到國會議員的拷問。民主黨議員特別擔心，決意打擊通膨的 Fed，可能把美國拖入經濟衰退，尤其不願打擊到位在財富階級底層的民眾。

Fed 過去一年來八度升息，把聯邦資金利率升到 4.50-4.75%，最近一次的升幅是 1 碼 (25 個基點)。

市場正在希望 Fed 降低通膨，和擔心通膨過於火熱之間左右為難。Sri-Kumar 全球戰略總裁 Komal Sri-Kumar 說：「通膨是個有害的問題，Fed 在 2021 年沒有承認這個問題，讓情況變得更糟。」

他認為 Fed 應該更早且更積極出手，例如在去年 9 月升息 5 碼 (125 個基點)，當時以消費者物價衡量的通膨率為 8.2%。然而，Fed 卻從去年 12 月開始放慢升息步調，僅升 1 碼，2 月的升幅也維持在 1 碼。

鮑爾可能得在彼此對立的政策看法中，找到一個落腳處。(圖: AFP)

Sri-Kumar 預測，Fed 現在可能不得不把利率提高到約 6%，這將打擊經濟。「我不相信所謂的不著陸，也就是經濟既不會硬著陸 (嚴重衰退)，也不會軟著陸 (溫和衰退)。」

他說：「經濟雖然強，但不代表完全不會衰退。如果出現無法著陸的情況，大家得接受 5% 通膨率，這在政治上是不可能被接受的。鮑爾必須設法壓低通膨，由於經濟還很強，衰退降臨時間已被延後。被延後得愈久，就會衰退得愈嚴重。」

不太可能提出 3 月升息 2 碼

鮑爾還須設法在同仁們彼此對立的政策立場中，找到一個落腳處。兩位聯準銀總裁布拉德 (James Bullard)、梅斯特 (Loretta Mester) 最近都公開表示支持 2 月升息 2 碼，呼應會議紀錄顯示的「少數人」支持更大幅度升息。兩人今年並非投票委員。

Fed 上周五在貨幣政策報告中重申，決策官員預期利率將「持續上升」(ongoing increases)，這是官員近來經常使用的字眼。

EverScore ISI 全球政策和央行策略主管 Krishna Guha 揣測，鮑爾可能會以「堅定、慎重的語氣」說明「實體經濟的韌性」，並警告通膨已經走高，馴服通膨的過程將「漫長而坎坷」。

Guha 表示，鮑爾不太可能提出 3 月升息 2 碼 (50 個基點)。一些投資人擔憂這個可能性，根據期貨市場周一的定價，認為 Fed 可能把升幅擴大為 2 碼的機率約 31%，升息 21 碼的機率仍較高，為 69.4%。

美國經濟數據強勁，可能只是代表衰退延後到來。(圖: AFP)

Guha 說：「我們認為，Fed 3 月升息 2 碼只可能發生在以下情況：通膨預期、工資和服務性通膨重新加速，朝更高而危險的水準奔去，或是即將公布的數據太強，讓終點利率預測中位數提高 50 個基點。」

取決於經濟數據

Fundstrat 研究主管 Tom Lee 預測鮑爾將重申「取決於數據」的訊息，以鞏固市場對 3 月會議再提高 1 碼的預期心理。

Lee 說，雖然許多通膨主義者主張，考量到 1 月數據非常「火熱」，就像從債市和股市的反應，但他預測鮑爾可能強調利率現在接近中性水準，因此沒有必要匆忙升息，Fed 現在剛好可以觀察經濟數據再行動。

但今後解讀數據將變得更困難。美國 3 月整體通膨率預估急遽下滑，因為去年此時的能源價格被俄烏戰爭大幅推高。

克里夫蘭聯準銀的追蹤資料顯示，所有項目的通膨從 2 月的 6.2% 下降到 3 月 5.4%，但不計食品和能源的核心通膨，預估將從 5.5% 上升到 5.7%。Guha 認為，這可能促使鮑爾把終點利率引導到更高的 5.25-5.50%，等於比去年 12 月點狀圖中預測水準高約 1 個百分點。

澳洲券商 Pepperstone 研究主管 Chris Weston 說，鮑爾可能會捍衛 Fed 的行動，強調將竭盡全力把通膨降到 2% 目標，但在本周五的 2 月非農報告公布、以及下周三的 2 月消費者物價指數 (CPI) 公布以前，官員仍然在盲目飛行。

他說：「市場雖然期待鮑爾的談話帶來一些變化，但此刻交易非常困難。」