美銀喊賣英特爾：業務模式沒道理 設計不行 代工也比不過

英特爾 (INTC-US) 盼藉由晶片代工業務來扭轉局面，但美銀全球研究部認為，該計畫面臨嚴重障礙。

美銀分析師 Vivek Arya 周日 (5 日) 重申英特爾「遜於市場表現」的評級，目標價 25 美元。

他寫道：「因英特爾堅持資本密集型的集成設計 / 製造模型 (IDM)，仍存有結構性挑戰，這迫使英特爾同時與靈活的競爭對手競爭。與此同時，英特爾與基於 ARM 的 PC / 伺服器對手的競爭才剛剛開始。」

英特爾拒絕置評。英特爾周一股價下跌 1.55%，收每股 25.99 美元，同日 S&P 500 指數收高 0.07%。

該分析師指出，蘋果 (AAPL-US) 市占持續增加，在個人電腦 ( PC) 市場上已約 10% 使用蘋果內部設計的晶片。蘋果處理器使用 Arm 晶片架構技術，這是英特爾和 AMD (AMD-US) 所用的 x86 晶片架構的競爭對手。

此外，在第三方晶片製造業務上，英特爾也遠落後同業。分析師指出，英特爾晶片代工服務的全球市佔率不到 1%，相比之下，台積電全球市佔達 57%。

Arya 指出，其他晶片廠可能會擔心英特爾代工廠 (IFS) 可能優先製造自家晶片。「與台積電 / 三星相比，IFS 不僅技術落後，且規模也太小了。」

英特爾宣布削減 66% 股息，將季度配息從每股 36.5 美分降至 12.5 美分，理由是公司需要更高的財務靈活性來執行其轉虧為盈的計畫。

英特爾過去 12 個月股價下跌了 45%，而追蹤 ICE 半導體指數表現的 iShares 半導體 ETF (SOXX-US) 同期下跌 6%。