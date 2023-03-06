聯準會戴利：為抑制通膨恐需要更多升息 並維持更長時間

美國舊金山聯準銀行總裁戴利 (Mary Daly) 表示，聯準會 (Fed) 可能需要持續升息，並維持高利率更長的時間，才能夠抑制高通膨。

戴利週末在一場演講中表示：「顯然還有更多工作要做，為了要徹底壓制高通膨，可能有必要進一步收緊政策，並維持更長時間。」

戴利指出，大宗商品、房地產等各產業的通膨仍然居高不下，並且近期公布的數據起伏不定，顯示通膨放緩趨勢並不清晰。戴利今年沒投票權，但她仍然是聯邦公開市場委員會 (FOMC) 成員，並會參與政策會議討論。

戴利也表示，考量到通膨上升的幅度和持續，緊縮政策顯然在過去或是現在都仍是恰當的。在她看來，要說 Fed 已經做完所有需要的行動是錯誤的，一切會在未來產生效果，如今需要持續收緊政策。戴利也重申，支持提升利率至 5% 至 5.5% 之間。

波士頓聯準銀行總裁柯林斯 (Susan Collins) 日前也釋出鷹派訊號，重申通膨依舊過高，Fed 仍有更多工作要做。「包括消費者物價指數 (CPI) 、生產者物價指數 (PPI) 在內的一系列通膨數據及持續強勁的勞動力市場指標，使我越來越確信，聯準會需要做更多工作，才能使通膨回落至 2% 的目標。」

Fed 偏好的通膨指標、個人消費支出 (PCE) 物價指數在 1 月上漲 5.4%，從去年 12 月的 5.3% 略為加速，而且遠高於 Fed 希望達到的 2% 目標。同時，美國 1 月失業率為 3.4%，是 1969 年以來最低水準，而且非農就業人口大增逾 50 萬，超出市場預期。