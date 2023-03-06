〈走進中國〉不要來昆山！中國電子廠大門變難進了

距離昆山高鐵南站不到 10 分鐘車程，柏廬南路百餘公尺距離內，匯集超過 30 家勞務仲介，寬 2 公尺多的路上，找工作的人成群結隊，或站或蹲在勞務仲介門口，行李箱、蛇皮編織袋成堆出現在路邊。

這片區域屬於中華園，是昆山勞務仲介最密集的地方，也被稱為昆山的「三和」（深圳三和人才市場）。

每天早上 8 時起，一輛輛巴士來回穿梭，將務工人員送至本地或周邊各個廠區面試。元宵節後，大量外來務工人員從全國各地湧入昆山，一位本地計程車司機感嘆，「這是昆山最擁擠的一年」，但與此同時，逃離昆山，也成為一些外來年輕人的選擇——來了幾個月沒能進廠的大有人在。

一名招工仲介說，蘇州和昆山的許多工廠，用工都已經飽和，一些前兩年每天招 200~300 人的工廠，現在每天只招 20~50 人。

進廠很難

據《經濟觀察報》報導，在一些社交平台上，準備或已經「提桶跑路」的年輕人，以各種短影音向外勸退，「現在不要來蘇州、不要來昆山」，但這類呼聲無法抑止洶湧而來的尋工人流。現在，只要工價還可以且還徵人的工廠，面試時間都會湧入上百號人。

一家連鎖勞務仲介公司工作人員說，過去三年，尤其是去年，受到新冠肺炎疫情影響，要給工廠招到足夠工人並不容易，但政府調整疫情政策後，大量外來務工人員湧入蘇州，現在完全不缺人了。

然而，該工作人員所在門市的 20 多名仲介人員，有一半卻開始放長假，「現在不缺人，缺工作」，因為在昆山合作的工廠僅剩兩家還在招工，為縮減成本，這家勞務仲介公司只能讓一半員工「下崗」。

蘇州市也出現類似情況。蘇州工業園區和蘇州高新區，匯集了友達 (2409-TW) 、佳世達 (2352-TW) 、聯建 (300269-CN) 、紫祥、華碩 (2357-TW) 、名碩等多家電子廠，是蘇州電子廠最多的區域。

高新區內多家工廠均已招滿，僅剩為數不多的工廠招人。蘇州高新區的一名勞務仲介在 2 月中旬送了五名工人去一家大型電子廠面試，被刷掉三人。同一天，遍布蘇州大大小小的仲介人員一共帶了幾百號人湧入這家電子廠面試現場，最後廠方只招了 50 人。

減量與產業外移

一位蘇州市高新區指標性電腦製造商的員工說，去年年中起，其所在企業生產線開始縮減生產線，並取消所有夜班，只保留白班，原因是銷量下降與去庫存壓力。

該公司相關負責人說，去年上半年，昆山幾乎所有工廠都受上海疫情影響，短則停產半個月，長則一個多月。業者恢復生產後，為防止突如其來的停工，要求原材料「能送多少就送多少」，加班加點生產，庫存量上去了，但現在單子少了，加上有很多庫存，只能減量生產。他表示，去年下半年開始，仁寶 (2324-TW) 、鴻海 (2317-TW) 、廣達 (2382-TW) 等老牌代工廠的訂單量都大量縮減。

一名上海電子元件製造商工作人員則說，公司今年前兩個月的銷量較去年同期銳減逾 30%。從去年下半年開始，鴻海等大客戶都將生產重心轉到東南亞和印度，電子元器件供貨也隨之轉移。

據《彭博》上周報導，知情人士透露，鴻海計劃大約投資 7 億美元，在印度興建一座工廠，以提高當地產量，凸顯在美中兩國關鍵日益緊張之際，製造業加快遷出中國腳步。

值得注意的是，去在蘇州設廠的多家企業，例如鴻海、和碩、仁寶，均宣布在越南擴廠。今年年初，蘋果 (AAPL-US) 供應商歌爾聲學也表示，將投資 2.8 億美元，在越南建新廠。

昆山浠辰包裝科技公司相關負責人也明顯感受到近年產業外移的趨勢，他表示，由於單量減少，下游供應商價格戰加劇，來自電子廠商的訂單量從 50% 降至百分之十幾。過去，其企業出口和內銷的比率各占一半，現在出口訂單只占 20%。

受供需影響，隨行就市的貨櫃價格，也反映海運出口狀況。華遠天下物流公司合作的諸多電子廠，原材料主要從國內的工廠拉貨，送貨基本上要經由上海港、寧波港發往歐美等國家。該公司負責人說，以上海港、寧波港來看，一個貨櫃的價格在人民幣 2 萬~ 3 萬元左右，是維持多年的市場行情價。2021 年，貨櫃價格最高的時候翻了 10 多倍，暴漲至數十萬元，從 2022 年開始下跌，現在根據目的地港口不同，基本落在 1 萬~ 2 萬元。

華寶證券發布的研究報告認為，第五輪產業轉移的進程不斷加速，而中國處於此輪產業轉移的中心。