伊爾艾朗：Fed溝通再一次加劇市場劇烈波動

超乎預期強勁的美國非農就業報告導致美股週五 (2 日) 經歷又一輪劇烈波動，安聯 (Allianz) 首席經濟顧問伊爾艾朗 (Mohamed El-Erian) 表示，這讓聯準會(Fed) 主席鮑爾和其他官員受到又一場教訓，聯準會必須非常謹慎地傳達訊息以減少波動性。

美國 11 月就業人數增長遠超市場預期，美股主指週五 (2 日) 開低後震盪，隨著聯準會「傳聲筒」重申 12 月有望升息 2 碼，逢低買盤進駐，美股尾盤跌幅收斂，道瓊驚險收紅 34.87 點，標普、那指小幅收黑，費半走低逾 1%。

對此，伊爾艾朗認為，聯準會的溝通再一次加劇市場的過度波動，因為聯準會和金融市場並沒有傾聽彼此發出的訊號。

伊爾艾朗稱，聯準會的溝通再一次加劇市場的過度波動 (圖片：AFP)

鮑爾週三於布魯金斯研究所 (Brookings Institution) 發表演說時釋出鴿派訊號稱，聯準會放緩升息腳步的時機可能最快發生於 12 月會議，但警告儘管通膨出現一些有希望的發展，但要恢復價格穩定，升息之路還有很長的一段路要走。

伊爾艾朗說：「雖然主席鮑爾週三演說中盡力保持鷹派、鴿派平衡，但他沒有以任何方式抵制市場已經出現的顯著反彈，儘管他說了一些話，包括對通膨的警告，但他沒有意識到這個市場的技術因素在哪裡。他沒有意識到行為方面的問題，這就是股市反應過度的原因。」

伊爾艾朗認為，鮑爾週三毫不含糊地指出放慢升息步伐的時間可能在 12 月的會議，那就是炸藥。市場對鮑爾有關終點利率的警告充耳不聞，即聯準會在抗擊通膨方面還有更多路要走，以及不會過早放鬆政策的警告。

伊爾艾朗表示，市場正在關注他們想聽到的消息，而不是聯準會的警告，這對美國和全球經濟的健康不利。

伊爾艾朗預期，聯準會將引導大眾關注終點利率提高到 5% 以上，但這會相當很棘手，聯準會必須非常謹慎地傳達訊息以減少波動性，因為聯準會在遏制 40 年來最嚴重通膨和防止經濟快速陷入衰退之間徘徊。