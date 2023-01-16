卡達能源部長：天然氣供應極不穩定 未來幾年價格恐將波動

卡達能源部長 Saad Al Kaabi 上周六 (14 日) 表示，未來幾年天然氣市場可能會出現波動，因為供應仍然太少，無法滿足不斷增長的需求。

Saad al-Kaabi 在阿布達比舉行的大西洋理事會會議上說，雖然卡達向市場輸送了大量天然氣，但仍舊不夠，未來一段期間價格仍不穩定。

他表示，由於溫暖氣候，歐洲地區的天然氣價格下跌。但因為難以獲得俄羅斯的天然氣，歐洲可能很難為下一個冬天提前補充天然氣庫存。

去年 2 月俄羅斯入侵烏克蘭以及莫斯科切斷對歐洲的管道供應後，天然氣價格飆升。 自 2022 年年中以後，隨著經濟放緩以及歐洲增加從卡達等地進口液化天然氣，價格才又大幅下跌，但仍遠高於歷史平均水準。

Al Kaabi 指出，卡達雖然已經向市場供應了大量天然氣，但這還不夠。他預計在 2027 年之前，全球市場不會有額外的天然氣供應出現。

他補充說，儘管歐洲努力嘗試能源供應的多樣化，但由於缺乏替代來源，歐洲國家最終還是會回到購買俄羅斯天然氣的情景。

卡達正在投資約 450 億美元，以將其產量提高近 60%， 但這項計畫要到 2027 年才能完成。

據 Refinitiv 數據顯示，2022 年全球消費者累計進口液化天然氣達 4.09 億噸，比上一年度的 3.796 億噸上漲了 7.7%，創下歷史記錄。其中，歐盟地區的購買量占到 2022 年液化天然氣全球交易量的 25%，進口量達到 1.01 億噸，年增近 58%。

Al-Kaabi 表示，卡達今年將與消費者就天然氣簽署更多新的協議。 去年 11 月，他們達成了向德國和中國供應部分產品的多年協議。