〈房產〉北市住宅新舊屋價差 內湖及萬華區最低

隨著生活條件變化，許多有房族產生換屋需求，且多以「小換大、舊換新」。但房仲實價登錄資料發現，目前台北市各行政區中以大安區、松山區、信義區新成屋與中古屋平均房價價差最大，單坪價差高達 31.1-49.5 萬元不等，而內湖區、萬華區新舊屋平均房價價差相對較少、僅 3.8 萬元。

東森房屋研究中心經理葉沛堯表示，依據實價登錄揭露，2022 年台北市新成屋與中古屋平均房價的價差約為 26.2 萬元，而大安區、松山區、信義區三區新舊屋的單坪價差都在 30 萬以上，主要是以上三區都是台北蛋黃中的蛋黃，土地資源緊缺，近年來推案數量相當有限，導致新成屋價格居高難下。

至於新舊屋價差較小的內湖區、萬華區，前者新案大多都位於比較蛋白的區域，因此拉低區域新成屋平均水平，而後者則是在「西區門戶計畫」的發酵下，帶動區域中古屋價格狂飆，進而縮小與新成屋的價差。

東森房屋內湖捷運加盟店副店長歐政良指出，新成屋、中古屋各具優勢，具体如何選擇還是要看購屋民眾的實際需求和消費能力。

以內湖區來說，內湖新成屋的房價因所處區塊的不同而存在落差，目前內湖精華地段新成屋價格可達每坪 80-85 萬元左右，而推案量較大且偏向蛋白區的五期重劃區，新成屋價格仍普遍落在 6 字頭上下，但內湖五期重劃區新案價格親民不少，由於該區塊多為中大坪數住宅或豪宅，再加上存在工業宅抗性，因此購屋民眾接受度也會受影響。

對換屋族群來說，歐政良表示，換屋是需要謹慎考慮的過程，應充分瞭解預算、房屋優缺點、市場環境等因素，以確保做出明智決策。

首先，換屋族要明確現有房屋的價值及以舊換新的預算，避免造成過大的經濟壓力。其次，挑選產品時要從地理位置、交通、生活機能、屋況、面積等多方面綜合考量，找到最能適配自身需求的物件。