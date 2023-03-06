中菲行2月營收年減近5成 估已落底將復甦升溫

貨攬業者中菲行 (5609-TW) 今 (6) 日公布 2 月合併營收 15.93 億元，月減 16.2%，年減 48.29%，前 2 月合併營收 34.95 億元，年減 51.7%，中菲行指出，2 月貨運量減幅遠低於營收降幅，因此仍可保有相當的獲利，預料 2 月已是谷底，將逐漸恢復成長，看好後市貨量回升可推升營收、獲利動能。

中菲行說明，2 月是運輸市場傳統淡季，加上國際經濟景氣疲軟、歐美客戶降庫存、美中對抗和俄烏戰爭持續、通膨威脅等不利因素，國際運輸供過於求造成運價持續居低檔。

不過，中菲行指出，許多科技公司因美中對抗轉向區域分工，產線移出，使短期設備運輸反而增加，再加上區域全面經濟夥伴協定 (RCEP) 的生效，使中國東南、西南及南方進出口和東南亞的貨運也見增加。

由於預見市場變動，中菲行致力於建構實體通路和虛擬數位平台，並基於差異化和區域化超前部署，因此 2 月仍保持相當的貨運量。

中菲行強調，2 月貨量年減約 20-30%，遠低於營收降幅，因此可保持相當的獲利，預料 2 月已是谷底，未來將恢復成長，加上持續增加優質客戶，有利挹注營收和獲利動能。

中菲行長期發展虚擬數位平台競爭力，透過資料庫雲端數據分析，更深入瞭解客戶需求，在資安認證 (ISO27001:2013 BSI Certification N0. IS 743553) 的雲端數位供應鏈管理平台 (Cloud Networking SCM Platform) 和增值訊息系統 (Dimerco Value Plus System) 的利基下，強化操作及管理效率，並降低營運成本提高獲利。