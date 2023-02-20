鉅亨速報 - Factset 最新調查：玉晶光(3406-TW)EPS預估上修至30.59元，預估目標價為450元

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對玉晶光(3406-TW)做出2023年EPS預估：中位數由29.48元上修至30.59元，其中最高估值34.57元，最低估值21.15元，預估目標價為450元。

市場預估EPS

預估值 2023年 2024年
最高值 34.57 38.99
最低值 21.15 20.92
平均值 29.67 31
中位數 30.59 32.11

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2023年 2024年
最高值 28,378,000 35,654,000
最低值 17,466,551.73 18,078,578.57
平均值 22,989,808.65 25,630,895.83
中位數 23,244,000 25,507,000

歷史獲利表現

項目 2021年 2020年 2019年 2018年
EPS 20.52 27.42 24.79 9.38
營業收入
(單位：新台幣千元)		 16,736,453 15,900,157 12,045,811 7,914,252

詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/3406/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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