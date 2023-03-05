〈台股風向球〉升息利空鈍化 內資領銜「馬照跑舞照跳」行情

儘管美國聯準會升息壓力恐較市場預期大，但上周大盤在個股輪動拉抬多頭氣勢之際，加權指數續漲 104.63 點，周線連 2 紅，統計一周來有多達 25 檔上市櫃個股漲幅超過 20%，法人認為，隨著美國升息利空鈍化，市場將繼續聚焦高殖利率題材和復甦展望，由內資帶動「馬照跑、舞照跳、股照炒」的攻勢，呈選股不選市行情。

上周外資連 4 賣，而新台幣已續貶 4 周，由內資引領行情，投信已連 10 買。

事實上，投信自兔年開紅盤後，僅小賣 2 個交易日，同時，融資呈連 5 增，顯示中實戶加碼意願正逐漸轉強，因此，法人預期，至少會先看到有一波內資季底作帳行情。

觀察過去 3 天外資賣超標的主要有華新 6.65 萬張、國泰永續高股息 5.9 萬張，第一金、中鋼均近 3 萬張，FH 富時不動產和台泥逾 2.5 萬張，開發金 2.4 萬張，長榮航、新光金均逾 2 萬張。

不過，外資轉買兆豐新光 R1 近 3.8 萬張，華邦電 2.9 萬張，聯電 2.3 萬張，長榮 1.7 萬張，陽明、期街口布蘭特正 2 均逾 1.3 萬張，京元電子、友達和欣興均逾 1.1 萬張。

而投信積極進場者有群創 1.26 萬張，聯電、日月光投控、力積電、開發金、德微、南電和台積電均超過 1000 張。

本周持續處在財報密集發布期，還有不少大廠將召開法說會，包括訊連、德微、晶技、台達電、佳世達、元太、中磊、華擎、漢翔和南亞科等，牽動後市。

永豐投顧指出，從 FedWatch 的預估來看，資本市場原本對聯準會升息趨緩的樂觀預期已完全消失，不過，上周五美股四大指數連袂漲，股市並未因此驚慌，顯然已經通過利空測試。

從台股來看，則見到多頭步步推進已站穩 15600 點，而短期均線也在橫向整理中得到梳理，達到短中期均線整齊的多頭排列，永豐投顧預料本周有望突破盤局，不排除上看 15800 點，但各類股攻勢不會連續，呈現接棒輪動的格局。