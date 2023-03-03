科技庫存改善助攻 台股將沿月線震盪向上

台股周線連二紅，投信認為，隨著科技股庫存調整逐漸改善，中國解封拉抬內需消費，搭配成交量能放大，預期大盤可望隨著半導體景氣落底反彈，指數短線將在月線附近震盪整理。

PGIM 保德信高成長基金經理人孫傳恕表示，台股表現相對美股強勢，即便美股回檔，台股也只是橫向盤整，搭配四大禁空令退場，有助於成交量能放大；雖然科技股現階段仍有庫存去化問題，但晶圓龍頭大廠釋出上半年落底訊息，預期台股與半導體指數將呈現易漲難跌。

此外，近期全球爆紅的 ChatGPT 也順勢帶動 AI 相關科技股的走勢，包括微軟、輝達等，大幅提振相關供應鏈與產業的投資情緒。

孫傳恕指出，儘管短線股市漲多，但因市場預期下半年消費性電子回升、美國聯準會轉鴿貨幣政策，以及中國擴大內需刺激受惠等層面，股價將領先基本面 1 至 2 季反映，而本週末中國兩會將登場，將有利於傳產族群表現，預期台股指數將持續於月線附近震盪向上。

安聯投信台股團隊表示，近期台股展現強勢反彈，過去一個月相較全球其他主要股市要來的亮眼，3 月也延續多頭氛圍，隨著市場明顯淡化看待各種雜音氛圍下，股價遠遠走在基本面前面。

從評價面來看，台股股價淨值比近期反彈、已達近 3 年平均水準；在產業面部分，上半年基本面仍是逆風，但好消息是庫存持續下降、有零星回補拉貨。

安聯投信認為，中國經濟重啟、加上中國經濟工作會議可能祭出潛在刺激政策，對包括散裝、鋼鐵、手機、自動化，與著眼規格提升的產業如伺服器、交換器、VGA 等也有望出現提振作用。

安聯投信表示，中國經濟重啟可望帶動整體需求回復正常水準，加上 3 月中國經濟會議可能祭出的潛在政策，如果從評價面來找機會，包括原物料相關類股如鋼鐵、散裝等，或是自動化概念及手機相關等族群，也可留意其投資機會。