普發現金6000元所需經費 共編列1416億5141萬元

立法院財委會明 (6) 日將審查疫後特別預算案，根據財政部最新出爐的書面報告指出，全民普發現金編列經費共 1416 億 5141 萬元，其中包含全民普發現金 6000 元、ATM 機台變更設計、交易手續費、委外客服與廣宣等相關費用。

明天登場的財委會聯席委員會，也將是財政部長莊翠雲上任後首次前往財委會進行疫後特別預算報告並列席備詢。

根據財政部今日出爐的書面報告，疫後特別預算案全民普發現金所需經費，根據本國國民 2023 年 1 月 31 日全國人口數並推估，加上 6 個月內出生人口、外籍人士取得永久居留證及中國大陸地區人民、港澳居民與外國人為我國國民之配偶，取得居留許可者人數等，依據每人 6000 元計算，全民普發現金所需經費所編列的 1413 億 1481 萬元。

而為避免民眾上網登錄壅塞，普發現金也提供多元管道供民眾領取，編列委託辦理發放交易手續費、系統增修及 ATM 設機銀行及郵局變更設計費等共計 2 億 1340 萬元。

在交易手續費部分，合計編列 1 億 8740 萬元，以及變更設計費按財金資訊股份有限公司、ATM 設機銀行及郵局系統需求共編列 2600 萬元。

在網路服務費用、客服服務及行政廣宣費用則編列 1 億 2320 萬元，財政部說明，執行內容包括：網路內容分派與緩存機制 (CDN) 提供網站分流、提高傳送速度及防護 DDoS 5 攻擊等功能，以及排隊等候機制，避免網站過載並提升網站服務品質等功能。

財政部指出，疫後特別預算案總經費共 3800 億元，經費財源將規劃「移用以前年度歲計賸餘」1800 億元及「債務之舉借」2000 億元，等 2022 年度總決算經審計部審定後，歲計賸餘可足額支應，因此疫後特別預算案實際執行結果無須舉借債務。

