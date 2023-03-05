通膨、需求轉弱利空尚未消散 2月出口連6黑成定局

財政部 7 日即將公布 2 月進出口統計，由於通膨、升息、終端需求疲弱等逆風因素尚未消散，2 月出口連 6 黑將成定局，但因少了農曆春節的季節性因素影響，因此出口年減幅可望縮小，預估衰退幅度約 7%~11%。

財政部表示，2 月出口表現必須看通膨、升息及疫情發展對市場的衝擊；另外，包括尚未落幕的俄烏戰爭與美中角力也將持續影響我出口表現，以目前市場現況來看，在全球經濟成長放緩的基本架構下，2 月即便少了季節性因素干擾，但出口值仍難逃衰退困境。

根據財政部預估，2 月出口值預測可能落在 333 億美元到 348 億美元，但因農曆春節提前，使得 2 月工作天數較去年同期多了 5 天，因此單月出口年減幅有望縮小，減幅有望降至 7%~11%，雖仍可能出現 2 位數衰退，但應可擺脫 1 月高達 2 成的衰退幅度。

根據財政部日前公布的出口統計，1 月份 11 項主要出口貨類全都較去年同期衰退，其中塑橡膠及其製品單月年減幅高達 37.6%，光學器材年減幅更高達 35.7%，連續 15 個月下滑。

而長年支撐出口表現的電子零組件，也因疫情紅利消退，導致出口值衰退，1 月出口值共 127.2 億美元，出口值創近 23 個月來新低，年減幅高達 2 成，為 11 年來最大減幅。

過去扮演我出口表現主力的消費性電子，在疫情紅利加持下推升我出口屢創新高，然而隨著疫情紅利逐漸消散，加上市場升息循環壓抑市場需求，在電子、傳產雙雙轉弱的情況下，我出口自去 (2022) 年第 4 季起反轉向下。