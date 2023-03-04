〈台大校園徵才〉台泥張安平談國內缺才問題 「社會氛圍把錢抬太高」

台大校園徵才博覽會今 (4) 日登場，針對國內產業缺人才問題，台泥 (1101-TW) 董事長張安平也親率台泥集團高階主管到場徵才，面對國內產業面臨缺人才的問題，他表示，整個經濟結構與社會氛圍，將錢抬得太高「這是不好的」，選擇職涯思考的不只是報酬，而是找一份工作能夠自我實現價值。

張安平以台泥投入支持成立世界級的植物保種基地為例，他指出，許多年輕人到世界各地搶救植物認真復育，這些計畫對企業來說只有投錢，但對地球卻是非常重要的事。

張安平強調，一個人不是只賺錢過日子，希望可以開發自己的理想和未來，當然理想未來可以幫地球社會更好，人最終活的目的是生命，自己的生命、下一代的生命、多元化的生命。

台泥今年校園徵才活動，集團旗下子公司全員出動，釋出 9 大領域職缺，包括 ESG 策略、碳管理、低碳建材、再生能源、電力交易、三元鋰電池、儲能、電動車充電、綠色資源循環，義大利子公司 NHOA 人力資源主管也飛抵台灣加入徵才行列。

台泥後續也將陸續在陽明交通大學（3/11）、成功大學（3/12）、清華大學（3/18）、台北科技大學（3/23）以及台灣科技大學（3/31）設立校園徵才攤位。

其中，在成大場次特別設置由台泥資訊開發的體感互動遊戲，透過搭載能元科技超高功率電池的電動賽車，環繞全台，可一覽台泥所有關係企業在全台的佈點與產業投入。