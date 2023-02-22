〈台泥EV布局〉串聯Audi、Volvo等30個充電站點 攜8企業團體打造全台減碳網絡

除了揭示 EV 五大面向布局，台泥 (1101-TW) 也宣布，啟動「2023 EARTH HELPER 減碳永續行動」，串連 Audi、Volvo 等 30 個實體電動車充電站點，及攜手雲朗觀光集團、馳諾瓦科技等八家指標企業與團體，形成全台最大的減碳網絡。

除了提出社會倡議落實減碳，台泥也響應 EV100 的世界趨勢，針對員工提供運具電動化補助，鼓勵換購電動摩托車，同時也於總部、廠區及子公司分階段建置電動車慢充樁，提供公務車以及員工充電，從公司內部推動低碳運具開始，展現永續地球的決心。

台泥表示，電動車主是綠色生活先驅者，希望電動車主帶動家人朋友，一起加入生活轉型行列，無論透過轉換綠色載具充電累積減碳積分，或是透過日常的節能習慣累點，參與永續行動，落實負責任的消費，鼓勵電動車主，共同達到今年減碳目標 585 公噸。

台泥也預計將在今年底頒發 EARTH HELPER 排行榜永續積分第 1 名可飛往雲朗集團義大利 A.ROMA 飯店，且旅程實踐綠色交通精神，飛行旅程中所產生的碳排 1.44 噸，將進行碳抵消，第 2-10 名也能入住南投雲品飯店負碳住房專案，入住所產生的碳排 150KG，也將透過新加坡全球碳權交易平台，完成碳權交易及抵換。