〈台泥EV布局〉總座揭櫫五大面向發展 2025年南歐建萬個充電樁

台泥 (1101-TW) 今 (22) 日舉辦「全方位低碳 EV 藍圖暨 EARTH HELPE 減碳永續行動發布會」，展示五大電動車發展面向布局，台泥總經理程耀輝指出，台泥目標 2025 年在南歐市場會建置 1 萬個充電樁。

程耀輝指出，子公司 NHOA 旗下專責發展電動車快充基礎設施的 Atlante Co.，將在歐洲重要交通樞紐，建置 215 座 100% 綠電結合儲能充電站，總計今年可望新增 2500 站電動車快充站，邁向南歐最大充電網絡。

台灣布局方面，台泥儲能預計上半年將擴增至 9 個電動小客車充電站、3 個電動貨卡充電站，有 DC-DC 及 AC-DC 不同架構，同時結合數位支付系統，程耀輝透露，目標要將在台灣所實驗的綠電充電到數位支付全套方案，未來可以帶進南歐市場。

目前台泥五大 EV 發展面向，包括陸地上運用能元科技三元鋰電池的電動賽車、電動超跑，以及被運用於未來空中運輸載具 eVTOL；台泥儲能打造的光充儲一體低碳充電站；旗下台灣通運推出的電動大貨卡綠色物流服務；台泥礦山率先使用電動智能無人礦山車等。

台泥表示，有鑑於交通運輸工具佔了全球碳排四分之一，因此，EV 電動載具發展成為減碳以及能源轉型的重要指標，在全球關鍵發展的 EV 項目中，台泥是目前全台布局最全方位的集團，持續向 2050 全球淨零排放目標努力。