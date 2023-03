潔淨能源股夯 瑞銀喊買First Solar：美IRA最大受惠者

瑞銀分析師認為,《通膨削減法案》(IRA) 將有利美國太陽能電池板製造商 First Solar (FSLR-US),因此調升其股票評級與目標價,激勵該股周五 (3 日) 大漲 6%。

瑞銀分析師 Jon Windham 將 First Solar 的股票評級自「中立」上調至「買進」,並將目標價自 140 美元上調至 250 美元,意味該股隱含漲幅約 20%。

Windham 周五研究報告寫道,First Solar 是他研究範圍內「IRA 最大受益者」,對其到 2026 年的產能、營收和收益成長率有很高的能見度。

根據美國去年 8 月通過的 IRA,購買太陽能電池板等潔淨能源享有減稅福利,激勵許多太陽能股,因為投資人認為該法案會提高潔淨能源需求。

分析師也更看漲該產業和 First Solar。在 IRA 將通過立法的前一個月,根據 FactSet 調查,19 位追蹤 First Solar 的分析師中,建議買進和建議賣出者各為 6 人,但現在已有 26 位分析師追蹤 First Solar,17 位建議買進,無人建議賣出,Windham 只是加入喊買大隊罷了。

Windham 認為,在國內產能有高需求的驅動下,First Solar 多年來處於有利地位,可以實現超額收益。

在 Windham 喊買 First Solar 的兩天前,該公司甫公布 2023 年財測,其營收淨額和營業利益高於華爾街預期,某程度上是因為該公司預估將獲 IRA 減稅 6.6 億至 7.1 億美元。

執行長 Mark Widmar 在財報會議上稱,公司開年來就有創紀錄的預約訂單,通路有大量的預約商機,核心市場也有強勁需求。

First Solar 周五大漲 11.89 美元或 6%,收每股 210.11 美元,為 2008 年 9 月以來的最高收盤價,且在當日 S&P 500 指數中表現第四強。該股今年迄今已上漲 40% 以上。