嚴防洗產地 美兩黨眾議員提案中止東南亞4國太陽能關稅豁免

根據路透取得的文件，美國跨黨派眾議員周四 (26 日) 提出一項決議，希望廢止美國總統拜登給予東南亞四國的太陽能關稅豁免措施，以提升國內太陽能業者的競爭優勢，並對抗主要來自中國的廉價進口商品。

美國商務部去年調查發現，部分太陽能面板製造商為了規避美國對中國製商品課徵的關稅，把產品移往柬埔寨、馬來西亞、泰國和越南生產，但因拜登政府給予 24 個月豁免期，對這些國家進口商品課徵的關稅要到 2024 年 6 月才會開始實施。

美國跨黨派眾議員依據「國會審議法案」(CRA) 提出該決議，該法可經由簡單多數推翻聯邦規定，並阻止政府未來頒布形式極為相同的規定。此決議提出 60 天內若未能通過，時效就屆滿。

民主黨眾議員 Dan Kildee 說：「我們不能允許外太陽能板製造商違反貿易法，尤其當此事犧牲了美國勞工和企業的權益。」他和兩名民主黨人 Bill Pascrell 和 Terri Sewell，以及三名共和黨人 Bill Posey、Garret Graves 和 Bob Latta 共同提案。

美國約 80% 太陽能面板由柬埔寨、馬來西亞、泰國和越南這四國供應。

若廢止關稅豁免政策，將打擊美國的太陽能計畫開發商。他們主張，對東南亞進口產品課徵關稅將推升成本，導致乾淨能源計畫停擺，進而阻礙拜登政府實現遠大的氣候目標。

為了減輕潛在阻礙，拜登政府去年免除對東南亞四國太陽能產品的關稅，幾個月後，商務部發布初步調查報告內容，把對中國太陽能產品徵收的現有關稅擴及這些國家，初步認定僅部分而非所有製造商都違規。商務部的最終報告將在今年 5 月公布。

拜登政府去年通過的「通膨削減法案」(IRA) 為國內乾淨能源產品的生產提供多項獎勵。白宮先前表示，關稅豁免將在美國企業加速發展階段扮演橋樑的角色，但周四未回應路透的報導。