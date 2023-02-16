全球太陽能今年裝機量達351GW 年增逾5成

研調機構 TrendForce 今 (16) 日表示，今年全球太陽能裝機需求將大幅提升，新增容量達 351GW，年增 53.4%，其中，亞太地區佔 202.5GW，年增幅高達 55.4%，僅次於美洲地區。

研調指出，前兩年疫情衝擊太陽能供應鏈，導致矽料供不應求，推升太陽能板價格大漲，影響裝機需求遞延，預期今年隨著矽料新增產能大規模釋放，產業鏈各環節價格將回歸正常水位。

研調認為，今年太陽能裝機需求量由高至低依序為亞太、歐洲、美洲及中東非地區，其中，亞太地區新增容量估約 202.5GW，年增 55.4%，尤其中國、馬來西亞、菲律賓等受惠政策推動、裝機速度較快，裝機量年增均達 40% 以上，日本、澳大利亞、韓國等成熟市場年增幅則趨平穩。

歐洲今年新增裝機量估約 68.6GW，年增 39.7%，需求主要來自德國、荷蘭、西班牙，由於電價維持高檔，各國皆針對太陽能提供補貼或退稅等政策，加上太陽能板價格回落、歐盟放寬裝機許可及審批時間，帶動今年歐洲用戶裝機量成長，地面電站項目的建置數量可望重返成長。

美洲今年新增裝機量估約 64.6GW，年增 65.2%，需求高度集中美國、巴西、智利等地，哥倫比亞、加拿大今年也將迎來併網高峰，且之前受美國 UFLPA 法案及對東南亞太陽能產能實施反規避調查，導致太陽能板運輸延遲等，影響成本相對敏感的地面電站裝機放緩，今年此情況將有所緩解。

此外，隨著 IRA 法案刺激美國太陽能產業，裝機需求可望翻倍增長，巴西政策繼續推動分散式項目 (Distributed PV)，如戶用及工商業等屋頂太陽能系統蓬勃發展，集中式項目 (Centralized PV)，如大型地面電站，則可望隨著巴西政府進一步開放迎來高速增長。

中東非方面，太陽能市場呈現穩步增長，預計新增太陽能裝機量達 14.9GW，年增約 49.5%，主要高度依賴大型地面電站的招標專案，阿聯酋、沙烏地阿拉伯、南非和以色列為主要增量地區，相關地區光照資源豐富，目前待建、在建的招標專案容量已超過 9GW，預計未來招標專案將持續增長。