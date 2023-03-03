美銀：近周資金流出股票 轉而擁抱現金和債券

隨著債券和股票價格再次同步下跌，現金成為金融市場的最終避風港。

美國銀行引用 EPFR Global 數據發布報告指出，截至 3 月 1 日當周，全球現金基金流入 681 億美元，而股票型基金流出 74 億美元。債券型基金吸引了 84 億美元，為連續第 9 周淨流入。

美銀分析師哈奈特 (Michael Hartnett) 為首的策略師團隊表示，這是一種市場出現緊張的跡象，因為高於預期的通膨數據代表了全球央行可能會繼續升息，讓人們對股市今年以來強勁反彈能否持續下去感到悲觀。

美股上周創下 2023 年最糟單周走勢，下跌 2.7%。

哈奈特在報告中寫道，熊市的結束可能會與信貸市場壓力同時發生，這可能源自於房價下跌。在此之前，現金的看好度與債券和股票相同。

在 2022 年市場暴跌期間，投資人曾將資金投入現金資產類別，如今這趨勢再度回歸。去年年底通膨暫時出現降溫跡象，讓部分資金流回股市；但包括哈奈特在內的許多策略師都發出警告，2023 年初的漲勢無法持續下去。

美國和歐洲近期高於預期的通膨數據，加上本周 Fed 多位官員的鷹派言論，支撐人們轉向現金和債券避險。而且，歷史證明美股在暫停升息之前從未觸底，目前股指正在回吐今年來的部分漲幅，而美國國債殖利率再次走高。

哈奈特表示，由於中國在重新開放疫情限制後經濟復甦，全球股市表現將繼續超越美國。與此同時，他表示，只有在經濟「硬著陸」抑制通膨上揚後，10 年期美國債券殖利率才會低於 4%。

他去年正確地預估美股走跌，警告經濟衰退擔憂將助長股票資金外流。他去年 11 月預測美股將在春季觸底，然後在 2023 年下半年反彈。但上月修改了他的看法，指稱經濟延後衰退將在下半年擾亂美股。

至於其他資金動向，美國股票型基金連續第 4 周流出 106 億美元，而歐洲基金因投資人贖回 2 億美元而連續第 2 周流出。新興市場股票連續第 3 周吸引 24 億美元的資金淨流入。