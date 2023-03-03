美股盤前：福特將成立子公司Latitude AI，開發主動駕駛輔助系統!

一、美股期指盤前表現 (台北時間下午 4 點 20 分)：

■ 道瓊指數：下跌 - 23，跌幅 -0.07% 至 32995。

■ 那斯達克 100 指數：下跌 - 19.25，跌幅 -0.16% 至 12042.75。

■ 標普 500 指數：下跌 - 3.50，跌幅 -0.09% 至 3981.25。

【今日總經數據】美國 2 月 ISM 服務業 PMI、歐元區 PPI。(延伸閱讀：股民年度盛事：近期率先公布股東會紀念品有哪些?)

二、美股盤前關注重點

1. 中國兩會將於本週末召開：今日上午公布的 2 月財新中國服務業 PMI 數據至 55，較前月上升 2.1 個百分點；市場對於中國疫情高峰過後，服務業景氣加速恢復，供給和需求皆擴張，帶動就業增加以及企業情緒樂觀。因而帶動今日亞洲股市普遍上漲，歐洲早盤主要經濟體全面上漲，目前美股盤前三大指數期貨小幅收黑。

2. 福特供應鏈改善銷量猛：福特近期公布 2 月份銷量，去年 2 月福特的汽車銷量受到供應鏈阻礙影響，導致去年 2 月銷量成為 2021 年以來銷售最糟糕的月份。

隨著供應鏈問題獲得改善，今年 2 月的銷量達到 157,606 輛，與 1 月相比增漲 7.7%，與去年同期相比增漲 22%。其中福特 F 系列皮卡銷量同比增漲 22%，增至約 55,000 輛，當中包含 1,336 輛 F-150 Lighting 電動車，今年以來，F 系列皮卡銷量已增漲 15%。今福特中國宣布，福特將成立一家全資子公司 Latitude AI，該公司將專注於開發一種無需手握方向盤、視線可以脫離路面的主動駕駛輔助系統。

3. Meta 未來四年 AR/VR 硬體設備產品路線圖：近期 Meta 在一次分享會中公布了目前一直到 2027 年的 VR/AR 硬體設備產品路線圖；根據此路線圖，Meta 計劃在 2025 年發布首款帶有顯示視頻的智能眼鏡。

此外，同時發布一款可控制此智能眼鏡的神經接口智能手錶，另外 Meta 計劃在 2027 年推出第一副成熟的 AR 眼鏡，在此期間，Meta 計劃在今年先推出 Ray-Ban Stories 的後繼產品，此同樣是和 Luxottica 共同開發。預期將比 Quest 2 薄一半，而運算力強一倍的 Quest 3 也計劃將於今年稍晚登場，明年，Meta 計劃推出代號為 Ventura 的 VR 頭盔裝置。(推薦閱讀：每日更新美股盤前快訊)

延伸推薦閱讀：

1. 2023 股利來了！殖利率 8% 以上存股標的有哪些？

2. 高股息 ETF 優缺點、排行、成分股超完整比較！

3. 一次投資台灣前 50 大公司！006208 與 0050 ETF 比較分析。

4. 盤中零股怎麼買：零股交易時間、手續費、股東福利一次看！

5. ETF 折溢價與套利機制? ETF 怎麼選？