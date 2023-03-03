小兵也能立大功 美國小型股今年來表現超越大型股

當市場大幅波動並充滿不確定性時，很多投資人通常傾向於選擇最穩定的大型股。但其實在美股中，小兵往往也能立大功。

今年以來，表現搶眼的標普小型股 600 指數累計上漲 8.64%，遠遠超越標普 500 指數 4% 的漲幅。

另外，資金對小型股的配置意願明顯提高。根據 Refinitiv Lipper 的數據，截至 2 月 22 日，投資人向購買小型股的美股共同基金和 ETF 淨投入 42 億美元，從大型股基金中撤出 174 億美元。

在標普小型股 600 指數的成分股中，漲幅前段班的小型股包括半導體設備製造商 Axcelis Technologies (ACLS-US)、全球知名香水商 Inter Parfums, Inc. (IPAR-US) 和通訊設備公司 Encore Wire Corp (WIRE-US)，今年來的漲幅分別為 62.76%、43.76% 和 43.14%。回報率輕鬆擊敗蘋果 (AAPL-US) 微軟 (MSFT-US) 和亞馬遜 (AMZN-US) 等美股巨頭的同期表現。

與大企業相比，小企業通常被認為風險更高、對經濟變化更敏感，因為它們大部分銷售額往往在美國本土。由歷史來看，在市場復甦時，小型股會領漲；但在衰退時期，它們也帶頭下殺。

雖然存在衰退的擔憂，但最近一系列關鍵的經濟數據顯示，2023 年美國經濟開局十分強勁，強勁的非農就業數據以及零售銷售額和服務業活動都在 1 月加速走升，提高了小型股的吸引力。

分析師認為，相較於大型股，小型股的估值仍然具吸引力。根據 FactSet 數據，剔除未獲利公司，標普小型股 600 指數未來 12 個月的預期本益比為 13.8 倍，低於其 20 年平均值 15.5；而標普 500 指數目前的遠期本益比為 17.6 倍。

Research Affiliates 投資長馬斯土爾佐 (Jim Masturzo) 表示，未來 10 年扣除通貨膨脹因素，以羅素 2000 指數為代表的小型股指數的年回報率預計將達到 5%，是標普 500 指數 1.9% 預期回報率的 2 倍多。

此外，小型股的華麗反彈，股票回購功不可沒。根據美國銀行的數據，過去 12 個月一些股價表現較好的小型股一直在積極進行股票回購。