官員：特斯拉墨西哥工廠將是全球最大電動車廠 占地為上海廠20倍

據墨西哥當地官員透露，特斯拉 (TSLA-US) 計畫在墨西哥北部邊境州新萊昂州開建的工廠，其占地面積將達到近 4200 英畝，這幾乎將達到德州工廠的兩倍，上海工廠的 20 倍。

工廠所在的新萊昂州聖卡塔琳娜市市長 Jesus Nava 周四 (2 日) 表示，特斯拉正在從私人所有者手中購買建廠所需土地。

墨西哥政府頗為自豪地稱，這座工廠將成為世界上最大的電動汽車工廠。與之相較，特斯拉在德州工廠的占地為 2500 英畝，上海工廠更只有約 212 英畝 (86 萬平方公尺)。

Nava 表示，特斯拉將在新墨西哥工廠破土動工時透露它將生產哪些車輛，計畫在三個月內完成。

Nava 補充說，特斯拉最初將斥資約 50 億美元，並雇用約 5000 名員工，但最終將向此計畫投入總計 100 億美元的資金，最多可僱用 10000 名員工。

Nava 稱，這將帶來巨大的經濟溢出效應。他指出，汽車行業供應商已經在這一地區擴大業務，該地區擁有充足的工業空間。

墨西哥政府官員預計，新工廠有望每年為墨西哥國內和國際市場生產 100 萬輛電動汽車，屆時將占特斯拉全球產能的三分之一。目前，特斯拉在全球工廠的年產能約為 190 萬輛。