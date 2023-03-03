花旗分析師：迪士尼可能將出售持有的Hulu股份

花旗銀行分析師在週四 (3 日) 發布的報告中表示，迪士尼 (DIS-US) 可能將出售持有的 Hulu 股份，並尋求獲得 Comcast(CMCSA-US) 持有的兩個漫威英雄綠巨人浩克 (Hulk) 和納摩 (Namor) 的發行權。

分析師指出，根據 Hulu 的獲利水準、出售價格和迪士尼對所得款項可能的使用，可能造成多方面的影響，對迪士尼股價的影響可能從下跌 3 美元到上漲約 13 美元。

花旗先前表示，該行認為迪士尼的直接面向消費者 (DTC) 業務有兩條路徑，提高價格以縮小 EBIT 差距，或者將 Disney + 和 Hulu 合併為一個應用程式並加快版本更的節奏，將價格上漲留給未來。

不過，分析師在最新報告中表示，根據 2023 財年第一季的財報，該行認為該公司對大眾市場 DTC 產品的興趣不高，也因此增加了迪士尼出售 Hulu 股份的可能性。花旗預估，Hulu 的估值在 198 億美元至 275 億美元之間。

分析師也表示，雖然迪士尼擁有所有的漫威的 IP，但是環球擁有綠巨人浩克 (Hulk) 和納摩 (Namor) 的發行權。因此，若迪士尼拍攝了這兩個角色的電影，Comcast 仍可以在自家平台 Peacock 上發行。如果迪士尼出售 Hulu 持有的股份，迪士尼可能藉此會獲得兩部電影的發行權。

迪士尼上月公布第一季財報，訂閱人數流失程度不若預期嚴重、營收和獲利高於預期，執行長艾格 (Bob Iger) 並宣布將裁員 7000 人，以及削減 55 億美元成本的計畫。另外，迪士尼串流服務近期漲價，可能導致第一季 Disney + 訂閱人數流失約 240 萬人。據 StreetAccount，分析師先前估計迪士尼恐流失 300 萬人以上。