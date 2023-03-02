特斯拉宏偉計畫雷大雨小 分析師：細節太少 語焉不詳

特斯拉 (TSLA-US) CEO 馬斯克 (Elon Musk) 和其團隊周三 (1 日) 長達 4 小時的演講，並未打動等待經濟實惠的電動車和具體時間表的投資人。周四 (2 日) 股價在盤前下跌逾 6%。

馬斯克和十幾位高管發表「宏偉計畫第三篇」，將裝配成本削減一半，在墨西哥投資新工廠，並討論管理營運方面的創新。

然而，馬斯克在投資人大會中沒有詳細說明時間表或任何新特斯拉產品。

AJ Bell 投資總監莫德 (Russ Mould) 表示：「市場已經準備迎接任重大公告，也許是更實惠的新車型。」「特斯拉價 2023 年至今始終走強。但馬斯克在投資人大會中的演講卻乏善可陳，股價暴跌，可能只是一個無法推動炒作的案例。」

特斯拉在 2022 年市值縮水約三分之二，今年至今已上漲逾 60%。

富國銀行分析師朗根 (Colin Langan) 表示：「時間表和成本的細節太少，而且缺乏特斯拉式的驚喜。」

該公司計畫在不影響汽車性能或效率的情況下減少使用 75% 的碳化矽生產車輛，也打壓了半導體製造商和供應商意法半導體 (STMicro) 的股票。

Brokerage Equita 表示，減產計畫「對整個碳化矽生產鏈，尤其是意法半導體來說是個壞消息」。根據估計，特斯拉占意法半導體 2022 年半導體銷售額的 70%。