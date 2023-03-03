前白宮官員支持3月升息50基點 以趕上通膨曲線

哈佛大學教授、前歐巴馬政府首席經濟顧問 Jason Furman 認為，聯準會有再次落後於通膨曲線的危險，這可能會增加抑制通膨的成本。

Furman 發布推文表示，聯準會不需要在 3 月份的會議上改變路線，「它應該堅持它設定的反應函數。根據最近的數據，這將與升息 50 個基點一致。」

Furman 引用了他在《華爾街日報》發表的觀點文章，他認為，在 3 月份的下次會議上，聯準會應該從升息 25 個基點，轉變為升息 50 個基點。

Furman 指出，自上次 FOMC 會議以來，過去 3 個月，幾乎所有通膨指標都有所上升，此外，消費、就業增長、工時增長、收入增長、核心訂單增長等方面的經濟數據，也都表現強勁。

他說：「如果你把對潛在通膨的看法上調 0.25-0.50 個百分點，再加上提高對勞動力市場實力和經濟對升息彈性的看法，這將與將終端利率上調至 6% 左右一致。」

Furman 稱，聯準會說過，它依賴於數據，很難想像數據會有更大的變化。使用聲明、圓點等，來避免看起來過於迅速的驟降是很誘人的，但那將是一個錯誤。

他強調，一年前，聯準會明顯落後於曲線。「聯準會後來趕上了這一曲線，但現在有再次落後的危險，這有可能大大增加降低通膨的成本。」