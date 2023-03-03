通膨難纏 主要央行2月延續升息之路

繼年初的溫和開局後，全球主要央行 2 月延續升息之路，因事實證明，物價壓力比市場還有央行決策者所期望的還要更具黏性。

今年 1 月的三場 G10 央行會議上，僅加拿大央行升息 25 個基點，不過，澳洲、瑞典、紐西蘭和英國央行上月紛紛加入聯準會 (Fed) 和歐洲央行 (ECB) 的行列，總共將主要貸款利率調升 250 個基點，且所有央行都認為未來還會有更多次升息。

今年 2 月，已開發經濟體央行共計升息 250 個基點 (圖：路透)

摩根大通 (JPMorgan) 的 Nikolaos Panigirtzoglou 表示：「比預期更強的經濟成長與更持久的通膨指標，這個組合令市場論調在過去一個月出現急劇轉變，即從軟著陸轉向更長的緊縮周期。」

主要經濟體近期的通膨和勞動數據令市場感到意外，並促使分析師調高對 Fed 和 ECB 的終點利率預估值，如今市場已消化 ECB 終點利率在今年略高於 4%，而 Fed 利率達 5.5%-5.75% 的預期。

不過，新興市場央行的升息行動卻浮現放緩跡象。

根據路透取得的開發中經濟體樣本，18 家央行中有 13 家央行必須決定是否升息，但最後只有 4 家央行共計升息 175 個基點，包含墨西哥、以色列、菲律賓和印度，土耳其央行則是在國內爆發強震後宣布降息 50 個基點。

新興經濟體 2 月總計升息 175 個基點，降息 50 個基點 (圖：路透)

牛津經濟研究院的 Gabriel Sterne 表示，對各國來說，通膨衝擊是一起到來的，但可能以不同的速度消失。他認為，現在亞洲的通膨減緩趨勢看起來意外的好，服務業通膨已經好轉。