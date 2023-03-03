〈房產〉年豪砸552萬元租帝寶 2022年最貴住宅租金出爐

豪宅除了價格高，租金也讓一般民眾只能仰望，依據實價資料，去年總租金最高的前五名豪宅，每月租金都在 32 萬元以上，第一名為知名豪宅「仁愛帝寶」，月租金高達 46 萬元，一整年的租金相當於 552 萬元，可在中南部買一戶套房。

大家房屋企劃研究室總監郎美囡分析，豪宅租金單價事實上與一般住宅相當，不過豪宅動輒百坪以上，總租金相當驚人，由於屋主多數以置產、財富規劃為目的，因此租金投報率不在其考量內。

去年總租金最高的豪宅，「仁愛帝寶」以 46 萬元元奪冠，每坪租金單價 2549 元，第二名是位於松山區的「文華苑」，每月總租金 45 萬元，因為總租賃坪數高達 316.15 坪，幾乎是其他租賃豪宅的二倍，租金單價僅 1423 元，第三名及第五名都是信義區的「台北信義」，月租金分別為 38.8 萬元、32 萬元，租金單價都超過 2100 元，第四名也是松山區的指標豪宅「華固名鑄」，總月租 35 萬元，由此可見承租知名豪宅的門檻相當高。

住商不動產台北 101 世貿加盟店店東陳德潤指出，豪宅屋主願意出租通常是希望有人照顧房子，因此會慎選租客，此外，豪宅租金一般不包含管理費，以台北信義為例，每個月租金加管理費可能超過 70 萬元，且豪宅坪數大，家戶用電費用高，另外尚有公設用電需要分攤，因此承租豪宅不只租金高，居住的相關費用也。

郎美囡指出，近幾年台商回歸以及國際企業進駐台灣，增加高級住宅市場的居住需求，且不考慮資產傳承，相較於豪宅的售價水平，租金單價並不高，還能與社會賢達為鄰，故租賃也成為選項，另一方面，許多高資產買方以法人名義持有豪宅，然而平均地權條例新法針對法人購置住宅有限制，影響買方購買豪宅的規劃，也可能推升豪宅的承租比例。