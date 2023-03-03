北市府促公辦都更加速 第一階段同意門檻降至75％

台北市長蔣萬安今 (3) 日宣布北市府「7599 專案計畫」，將公辦都更案的第一階段同意戶門檻由現行的 90% 降至 75%，讓公辦都更案能儘早進入第二階段，第二、第三階段仍維持現行 90% 同意戶的規定。蔣萬安指出，藉此可讓住戶及早獲得市府及專業團隊的協助、提高後兩階段達標 90% 同意戶的目標，加速都更的腳步。

蔣萬安表示，台灣位處於地震帶上，曾經歷過九二一地震等，近期也看到土耳其地震，現在台北市民想要的不只是居住舒適，更強調居住安全。因此，去年他曾提出都更策略，希望加速都更速度，市府這次特別提出來「早進場、幫試算、助選屋」，三大加值的創新作法，能夠加速整個都市更新的速度。

蔣萬安提及，公辦都更案幾個程序的步驟裡面，現在遇到最大的問題就在第一階段，必須先調查住戶的意願，達到 90% 才會進到下一階段，政府、相關的團隊才會進來公辦都更案，進行相關的評估、財務的試算、建物量體的規劃等。

蔣萬安指出，很多公辦都更案未能達到 90%， 卡在第一關，例如信維整宅，他們已經非常努力了，現在達到將近 81%，非常不容易，但要再接再厲達到 90%，真的就很困難。所以，市府針對這個問題，今天特別提出在第一階段，讓住戶意願門檻降到 75%，鬆綁規定後，很快就可以進到下一階段。

蔣萬安進一步表示，在第二階段，經過試算、經過評估以後，會再做一次調查，這時候因為有更多的住戶會願意加入公辦都更案，所以訂為 90% 同意戶的門檻，這時候住都中心就會進來，進行相關的評估，而且會充分讓住戶了解分回後的權利價值，也就是住都中心會進行模擬選配。

蔣萬安說，進入第三階段，同樣的也就有更多的住戶願意加入整個公辦都更，所以再做一次調查，如果達到 90% 選配率，接下來選定公辦都更案，開始後續整個審議程序，包括公開徵求出資者，然後訂定相關的權利變換的計畫等，就會開始動工、中繼，然後完工。

蔣萬安表示，台北市現在有近八成的建築物都是屋齡超過 30 年，市府希望加速更新速度，讓很多老舊的房舍改建，讓市民住得安心、住得安全。7599 專案計畫一公告以後，包括信維整宅、廣慈社宅西南側的公辦都更案馬上可以適用。其實廣慈社宅西南側的公辦都更案現在已整合到了 86%，接下來就可以進到下一階段。