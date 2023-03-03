NN (L) 系列基金將於2023年3月6日起更名為高盛系列基金

由野村投信擔任境外基金總代理的 NN (L) 系列基金，在其管理機構 - NN 投資夥伴 (NN Investment Partners) 由全球頂尖之金融機構高盛集團 (The Goldman Sachs Group, Inc.)收購並與高盛資產管理 (Goldman Sachs Asset Management) 整合後，即將於 2023 年 3 月 6 日 (一) 在台灣更名為高盛系列基金。相關之申請作業均已完成。

高盛集團於 2022 年 4 月 11 日宣布完成收購 NN 投資夥伴，並規劃將 NN 投資夥伴併入其旗下之高盛資產管理。NN 投資夥伴於 2023 年 2 月 1 日召開臨時股東大會，決議自 2023 年 3 月 6 日起，將 NN (L) 之基金名稱變更為 Goldman Sachs Funds III。

野村投信表示，此次更名不會變更基金之投資策略與目標，且台灣既有投資人的權益不會有任何改變。此外，深耕台灣的承諾維持不變。

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野村投信於 1998 年成立，為日商野村資產管理及香港 Allshores 集團等專業投資團隊所組成之合資企業。野村投信亦為 NN (L)、晉達、野村基金 (愛爾蘭系列)、荷寶以及駿利亨德森等境外基金之總代理。截至 2022 年 12 月底，投信基金、境內全權委託與境外基金總代理在台規模共計新台幣 4,577 億元，居所有台灣資產管理業(基金) 公司第 6 名。野村投信自 2018 年起連續三年榮獲亞洲資產管理雜誌台灣區最佳退休基金公司，並已連續七年蟬聯最佳投資長(2017~2023)，以及連續四年獲最佳股票經理公司肯定(2020~2023)；且於 2014、2015、2016 及 2017 連續四年榮獲理柏台灣基金獎混合型團體大獎肯定。(資料來源：投信投顧公會(2022/12)；理柏(2014~2017)；亞洲資產管理雜誌(2023/01)) 本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金公開說明書，本公司及銷售機構均備有基金公開說明書，投資人亦可至公開資訊觀測站中查詢。基金買賣係以投資人自己之判斷為之，投資人應瞭解並承擔交易可能產生之損益，且最大可能損失達原始投資金額。基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。如因基金交易所生紛爭， 台端得先向本公司申訴，如不接受前開申訴處理結果或本公司未在三十日內處理時，得在六十日內向金融消費評議中心申請評議。 台端亦得向投信投顧公會申訴、向證券投資人及期貨交易人保護中心申請調處或向法院起訴。野村投信為 NN (L)、晉達、野村基金 (愛爾蘭系列)、荷寶及駿利亨德森系列境外基金在台灣之總代理。【野村投信獨立經營管理】

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