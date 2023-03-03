〈台股盤中〉周末效應獲利了結 15700點得而復失

由於聯準會釋出鴿派態度，再加上內資持續點火，台股加權指數今 (3) 日早盤以小漲 22 點開出後，一度大漲逾 110 點並衝破 15700 點，但隨後在周末效應下，一波短線獲利了結賣壓湧現，造成指數開高走低，盤中在 15620 點附近、上漲 20 點左右震盪，預估成交值放大至 2370 億元。

資金仍持續在各族群中輪流點火，今日食品股轉強，台榮一度漲停，福壽漲近 4%，大成、茂生農經和環泰均漲逾 2%。

遊戲族群有買盤再度進駐點火，智崴漲逾 4%，傳奇、弘煜科和橘子漲 2% 上下。

而口罩令解除帶動的美容題材也持續發酵，麗豐 - KY 漲超過 6%，羅麗芬 - KY 和佐登 - KY 漲 1.5% 上下。

隨著航空業的復甦，航太零駔件受到拉抬，駐龍大漲半根停板，寶一、晟田和漢翔均有 1% 之上漲幅，而即將掛牌上市的長榮航太有超過 4.5% 漲幅。

電子族群仍有不錯表現，載板三雄中，南電漲近 4%，欣興和景碩均漲 2% 左右。

另外，個股仍各擁題材走強，台端、智捷漲停，亞信一度漲停，六角、先進光均漲逾 7%，京元電子、大綜、德微、奇偶、寒舍和凱美均有超過半根停板漲勢。

統一投顧指出，台股指數站上所有均線，且 KD 指標交叉向上，短線出現初步止跌訊號，但遲遲未能突破前高 15717 點，趨勢未明顯翻多，處區間震盪格局。

統一投顧也提醒，俄烏衝突擴大、美中關係緊張，短線系統性風險增溫，所幸，亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克放鴿，預測本輪升息循環可能接近終點，聯準會可能在今夏暫停升息，並表態支持升息 1 碼是限制經濟風險的最佳方式，有利股市表現。