〈美股盤後〉Fed官員放鴿 美股豬羊變色 特斯拉重挫逾5.8%

數據顯示美國就業市場火熱，美股週四 (2 日) 早盤普遍低迷，不過尾盤時段，聯準會官員表示央行可能在今夏暫停升息後，市場情緒大振，標普、那指和費半指數豬羊變色，全數收紅。

道瓊收漲超 340 點，那指揚升超 0.7%，標普升 0.76%，創 2 週多以來最大漲幅。費半走高近 1%。特斯拉重挫逾 5.8%。

政經方面，有聯準會官員釋出「鴿派」訊號，亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克週四表示，聯準會已將利率從一年前的接近零提高到 2 月份的 4.5% 至 4.75% 的限制性水平，預測本輪升息循環可能接近終點，聯準會可能在今夏暫停升息，同時他支持升息 1 碼是限制經濟風險的最佳方式。

明晟 (MSCI) 週四發布研究報告顯示，美國債務違約可能性已從 1 月初的 3.3% 飆升到上週的 11.3%，創 2013 年以來最高。美國在 1 月中旬觸及債務上限，從那時起，美國財政部就一直在採取非常規措施來避免違約，使政府資金維持到 6 月某時。

二十國集團 (G20) 外長會議聯合聲明難產。印度外交部長蘇杰生 (Subrahmanyam Jaishankar) 表示，G20 外長在會議中無法就俄國入侵烏克蘭議題達成共識，俄羅斯和中國反對將此稱為「戰爭」。

美國商務部長雷蒙多 (Gina Raimondo) 週四指出，各種中國社群媒體應用程式帶來的國家安全風險，不僅限於 TikTok。白宮週二下令聯邦機構須在 30 天內全面移除中國影音軟體 TikTok 後，歐洲議會、丹麥國會，以及加拿大聯邦政府紛紛響應。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 6.75 億例，死亡數突破 687 萬例。

週四 (2 日) 美股四大指數表現：

標普 11 個板塊中僅金融和非必需消費板塊收黑，公用事業、資訊科技和房地產板塊領漲。 (圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王僅亞馬遜走弱。蘋果 (AAPL-US) 漲 0.41%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.81%；微軟 (MSFT-US) 上漲 1.97%；Meta (META-US) 上漲 0.64%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 0.043%。

道瓊成分股逾半收高。Salesforce (CRM-US) 飆漲 11.5%；波音 (BA-US) 上漲 2.69%；麥當勞 (MCD-US) 上漲 1.85%；摩根大通 (JPM-US) 下跌 1.04%；安進 (AMGN-US) 下跌 0.61%。

費半成分股普遍收紅。NVIDIA (NVDA-US) 上漲 2.71%；AMD (AMD-US) 上漲 2.75%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 1.01%；德儀 (TXN-US) 上漲 1.11%；英特爾 (INTC-US) 上漲 3.43%；高通 (QCOM-US) 漲 0.081%；美光 (MU-US) 下跌 1.59%。

台股 ADR 續揚。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 0.69%；日月光 ADR (ASX-US) 漲 1.79%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 0.73%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.40%。

企業新聞

特斯拉週三投資者日中並未如市場預期展示備受矚目的新一代車，德銀分析師 Emmanuel Rosner 點評：「離開特斯拉的投資者日，我們對其下一代平台整體缺乏細節感到非常失望。」特斯拉 (TSLA-US) 暴跌 5.85% 至每股 190.90 美元。

特斯拉週三還透露，正力爭將下一代車型的生產成本降低至多 50%，已設計一款完全不使用稀土的永磁馬達，預告下世代電動車將大砍碳化矽 (SiC) 用量 75%。美國稀土廠 MP Materials (MP-US) 血崩 11.01% 至每股 31.89 美元。SiC 材料領導廠商 Wolfspeed (WOLF-US) 暴跌 6.85% 至每股 69.58 美元。

蘋果 (AAPL-US) 收紅 0.41% 至每股 145.91 美元。《華爾街日報》報導，蘋果延遲批准 BlueMail 一項增加人工智慧 (AI) 功能的應用程式更新行動，蘋果擔憂這可能導致兒童取得不適當的資訊。

軟體公司 Salesforce (CRM-US) 猛升 11.51% 至每股 186.59 美元，創下自 2020 年 8 月 26 日以來的最佳單日表現。Salesforce 週三盤後公布最新財報，調整後每股純益為 1.68 美元，超過華爾街預期，全年財測也高於預期。

AMD (AMD-US) 揚升 2.75% 至每股 80.44 美元。維權投資者 Dan Loeb 的避險基金 Third Point 傳出已被動持有晶片製造商 AMD 的股份。

經濟數據

美國上週初領失業金人數報 19 萬，預期 19.5 萬，前值 19.2 萬

美國上週續領失業金人數報 165.5 萬，預期 166.5 萬，前值 166 萬

美國去年第四季非農生產力修正值報 1.7%，預期 2.6%，前值 1.4%

美國去年第四季非農單位勞動力成本修正值報 3.2%，預期 1.6%，前值 2.0%

華爾街分析

投行 Jefferies 表示：「無論申請失業金人數保持低迷的原因是什麼，最重要的是勞動力供應沒有以任何有意義的方式增長，而且沒有證據表明這種情況會很快改變。」

GuideStone Capital Management 總裁兼投資長 David Spika 稱：「市場現在正在適當地消化更高的通膨，以及更高的終點利率對經濟產生的影響，準確定價聯準會將不得不持續升息。」

富國銀行推遲對經濟衰退的預測，現在預計下半年將出現經濟衰退，並表示預計利率將在更長時間內保持高位。

富國銀行分析師指出：「我們已降低標普的 2023 年底目標價，並將聯邦資金利率的目標區間上調至 5.25% 至 5.5%。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主