台股多空拉鋸 三大法人賣超25.4億元 外資連3日提款

台股今 (2) 日陷入多空拉鋸，早盤一度下挫百點，半導體三雄休兵，不過，傳產挺身而出，由航運股扮演多頭主帥，觀光、生技等中小型股也活蹦亂跳，帶動加權指數翻紅，終場微漲 0.23 點，收在 15598.72 點，5、10 日線及月線失而復得。三大法人合計賣超 25.4 億元，外資已連續 3 個交易日提款台股。

關注三大法人今天籌碼動向，外資賣超 37.89 億元，為連 3 賣；投信持續買超 30.16 億元，寫下連 9 買；自營商與外資同調，賣超 17.54 億元。三大法人合計賣超 25.4 億元。

觀察權值股表現，台積電、聯電今天雙雙收黑，聯發科歷經昨天大漲激情後，今天回檔跌逾 2%，不過，大立光、日月光投控、華碩、南電等均走揚，電子股漲跌互見；中鋼、遠東新、統一等傳產指標股，均上漲超過 1%；電信三雄也在盤上表現，中華電及台灣大漲逾 1%。

波羅的海綜合運價指數 (BDI)1 日突破千點大關，尤其海岬型大船漲勢強勁，航海王今天扮演撐盤要角，散裝航運股裕民、慧洋 - KY、台航、中航、四維航等股價勁揚 4-5%，貨櫃三雄長榮、陽明、萬海都上漲超過 2%，上市航運類股指數終場上漲 2.3%，為盤面多頭指標。

MWC 世界通訊大會登場，多家網通廠大秀肌肉，今天在買盤追捧下，神準一舉攻上漲停板，達 328 元，改寫歷史新高，友勁同步亮燈漲停，仲琦也大漲半根停版，其他包括兆勁、友訊、中磊、明泰等都在盤上表現。

觀光族群再度獲得買盤青睞，寒舍、夏都、新天地股價亮燈漲停，雲品、華園、六福、天蔥、富驛 - KY、瓦城等都表現不俗。上市觀光類股指數終場收漲約 1%。