盤中速報 - 漢磊(3707)急拉2.42%報88.9元，成交4,267張

漢磊(3707-TW)近5分K漲速2.42%，03日09:09報88.9元，成交4,267張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

漢磊(3707-TW)近5日股價下跌4.09%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數上漲2.79%。櫃買指數上漲2.32%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-3,011 張
  • 外資買賣超：-1,659 張
  • 投信買賣超：-1,186 張
  • 自營商買賣超：-166 張
  • 融資增減：+232 張
  • 融券增減：-144 張

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