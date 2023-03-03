盤中速報 - 漢磊(3707)急拉2.42%報88.9元，成交4,267張

漢磊(3707-TW)近5分K漲速2.42%，03日09:09報88.9元，成交4,267張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
漢磊(3707-TW)近5日股價下跌4.09%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數上漲2.79%。櫃買指數上漲2.32%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-3,011 張
- 外資買賣超：-1,659 張
- 投信買賣超：-1,186 張
- 自營商買賣超：-166 張
- 融資增減：+232 張
- 融券增減：-144 張
最新相關新聞
漢磊(3707-TW)近5分K漲速2.42%，03日09:09報88.9元，成交4,267張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
漢磊(3707-TW)近5日股價下跌4.09%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數上漲2.79%。櫃買指數上漲2.32%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
最新相關新聞
投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+18.81%
$11,881
原投組報酬率
+9.44%
$10,944
投組標的成分
40%
8171
20%
2419
20%
1762
10%
4747
10%