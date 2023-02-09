兩因素影響 漢磊、嘉晶1月營收月減逾1成

漢民集團今 (9) 日公布營收，受消費性電子市況疲軟與春節工作天數減少影響，漢磊 (3707-TW)、嘉晶 (3016-TW) 皆較上月月減逾 1 成，並較去年同期雙位數下滑。

漢磊 1 月營收 6.07 億元，月減 10.5%、年減 12.44%；嘉晶 1 月營收 3.8 億元，月減 14.8%、年減 21.3%。

展望今年，漢磊認為，上半年消費性電子產品仍疲弱，車用、資料中心、綠能需求強勁，化合物半導體應用也持續供不應求，帶動今年營運成長。

嘉晶則認為，上半年消費性市場不確定性仍存在、庫存調整持續，影響今年營收成長，預計今年營收持平去年、或小幅成長。