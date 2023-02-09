兩因素影響 漢磊、嘉晶1月營收月減逾1成

電子業市況低迷+春節工作天數減 漢磊、嘉晶1月營收雙減（圖：AFP）Tag漢磊嘉晶營收漢民集團今 (9) 日公布營收，受消費性電子市況疲軟與春節工作天數減少影響，漢磊 (3707-TW)、嘉晶 (3016-TW) 皆較上月月減逾 1 成，並較去年同期雙位數下滑。 漢磊 1 月營收 6.07 億元，月減 10.5%、年減 12.44%；嘉晶 1 月營收 3.8 億元，月減 14.8%、年減 21.3%。 展望今年，漢磊認為，上半年消費性電子產品仍疲弱，車用、資料中心、綠能需求強勁，化合物半導體應用也持續供不應求，帶動今年營運成長。 嘉晶則認為，上半年消費性市場不確定性仍存在、庫存調整持續，影響今年營收成長，預計今年營收持平去年、或小幅成長。 facebook commentFONT SIZEICON PRINT鉅亨AI投組根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。投資本金$10,000收益AI優化後報酬率+18.64%$11,864原投組報酬率+9.46%$10,946投組標的成分40%榮運260720%M31664320%華孚623510%晶心科653310%國泰美國費城半導體基金ETF相關貼文