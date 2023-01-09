漢民集團去年繳出佳績 漢磊、嘉晶全年營收皆創新高

漢民集團今 (9) 日公布去年 12 月營收，受通膨、景氣放緩、庫存調整影響，消費性電子需求疲弱，漢磊 (3707-TW)、嘉晶 (3016-TW) 第四季營收皆較前季下滑雙位數，不過全年營收都創歷史新高。

漢磊去年 12 月營收 6.78 億元，月減 0.8%、年增 7.27%，第四季營收 20.98 億元，季減 13.4%、年增 6.6%，全年營收 88.79 億元，年增 22.2%

漢磊指出，消費性產品比重逐步下降，四大技術平台 (非消費性產品) 營收比重將達 7 成。統計下半年營收 45.19 億元，較上半年成長 3.6%，低於原先預期的雙位數成長。

展望今年，漢磊認為，上半年消費性電子產品仍疲弱，但車用、資料中心、綠能需求強勁，尤其化合物半導體應用持續供不應求，帶動今年營運成長，並看好未來化合物、車用等功率元件發展，預計今年四大技術平台比重將進一步成長至 8 成，化合物半導體營收比重更將突破 5 成。

嘉晶去年 12 月營收 4.47 億元，月減 0.7%、年增 5.6%，第四季營收 13.48 億元，季減 12.6%，約與前年同期持平，全年營收 58.99 億元，年增 16.9%。嘉晶下半年營收較上半年衰退低個位數，嘉晶認為，疲弱市況將持續至明年上半年，預估明年營收持平今年、或小幅成長。

展望今年，嘉晶表示，上半年消費性市場不確定性仍存在、庫存調整持續，影響今年營收成長，預計今年營收持平去年、或小幅成長，不過，受惠綠能、5G、車用領域強勁需求，今年化合半導體物磊晶片將較去年成長 8 成，成長幅度更勝去年。