研究機構列6大放空高風險股票名單 Nvidia、美光上榜

美股近幾個月上升，標普 500 指數自去年 10 月低谷迄今攀升約 16%， 但研究機構 22V Research 警告，一些市場表現最好的股票現在恐面臨賣空風險。

美國聯準會 (Fed) 不斷升息以抗通膨，如今通膨正在降溫，市場樂觀期待 Fed 很快將提止升息，儘管周五就業報告較預期強勁，潑了市場情緒一桶冷水。

在這波美股漲潮中，科技、周期性或經濟敏感產業的股票漲勢尤其明顯。

然而，22V Research 分析師 Dennis DeBusschere 篩選過去一個月標普 500 指數中每個板塊表現前 5 強的股票，其中許多股票自 10 月低谷以來的漲幅打贏大盤，以此列出一張恐遭放空的候選股票清單，稱「許多股票恐怕 2 月就見逆轉。」

Nvidia 自低谷迄今反彈 90%，其估值，或明年預估 EPS 的倍數，自反彈趨勢開端時的 30 倍升至約 50 倍，使其更容易受到升息衝擊，因為升息會降低未來利潤的價值，而性質屬成長股的 Nvidia，其估值係基於未來利潤評價。

與此同時，該股目前放空程度很低，根據 S3 Partners，目前該股空單餘額僅 1.5%，低於標普 500 指數總計的 2.4%。由於潛在的不利因素，一旦出現任何問題，該股有充足的放空空間。

Nvidia 將於 2 月 22 日公布財報，其業績恐難配上該股的高價。

美光自反彈以來上漲了約 20%，且自 9 月低谷以來的漲幅更高。美光股票也類似成長股，以 2024 年預估 EPS 計算，本益比 23，較標普 500 指數本益比高出幾個百分點，且較反彈潮開始時上升許多。

美光 3 月將公布財報，由於其空單餘額 2.6%，仍有空間可做空。

鋼鐵製造商 Nucor 10 月迄今上漲 54%，該公司對經濟高度敏感，因為經濟放緩時，汽車等以鋼鐵製作的產品需求就會下降或降價。 該股空單餘額約 2.5%。

Peer Steel Dynamics (STLD-US)

Peer Steel Dynamics 10 月 迄今上漲 69%，空單餘額約 3%，與上述 Nucor 同為鋼鐵製造商，這兩家 EPS 預估均在上漲期間有所下降。

Diamondback Energy (FANG-US)

石油公司 Diamondback Energy 也榜上有名，雖然自 10 月來持平表現，但仍較 9 月低谷上漲 26%，且空單餘額僅 3.9%。

石油公司的問題是石油價格在上漲期間下跌，分析師預期包括 Diamondback 在內的大多數石油公司，未來幾年的 EPS 每年均會下降。

Marathon Petroleum

與上述同理，Marathon Petroleum (MPC-US) 自 9 月低谷上漲 40%。空單餘額僅為 2.5%。