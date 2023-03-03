〈貴金屬盤後〉美元和美債殖利率雙升 黃金結束三連漲

由於美元和美債殖利率上揚，打擊貴金屬魅力，黃金期貨周四 (2 日) 收黑，結束連三日上漲的走勢。

4 月交割的紐約黃金期貨價格下跌 4.90 美元或 0.3%，收在每盎司 1840.50 美元。黃金期貨 2 月共下跌 5.6%，創 2021 年 6 月以來最大跌幅。

美國周四公布上周初領失業救濟金人數再度下滑，顯示勞動力市場仍緊縮，強化聯準會 (Fed) 升息預期。

Blue Line Futures 首席市場策略師 Phillip Steible 說，在美元和美債殖利率都上揚的情況下，黃金欲振乏力。

ICE 美元指數 (DXY) 周四上漲 0.6% 至 105.102，由於黃金以美元計價，美元升值會提高持有其他貨幣買家在買進時的成本。

10 年期美債殖利率盤旋在 2022 年 11 月初以來的最高點，也打壓不孳息的黃金。

BullionVault 研究主任 Adrian Ash 說：「黃金在去年大幅升息的考驗中苦苦掙扎，而金融市場再度朝今年可能更鷹派的方向重新定價。」

美國下周將公布的消費者物價指數 (CPI)，將讓投資人在 Fed 3 月 21-22 日會議以前，有更多研判利率前景的線索。Fed 這次開會可能維持升息 1 碼 (25 個基點)。

Blue Line Futures 的 Steible 說：「我認為，市場將出現壓力釋放後的上漲。當我們看見又一次升息，就代表升息終點更近一些。」

為了壓制通膨，Fed 官員之間對於應該實施更高的限制性利率，還是維持更長時間的緊縮政策，意見分歧。

另一方面，西班牙、法國和德國日前公布的數據，顯示歐元區通膨依然頑強而難以馴服，代表歐洲央行 (ECB) 立場仍將偏向鷹派。

黃金本周迄今仍保持上漲，BullionVault 的 Ash 說，雖然指數型基金 (ETF) 出現小幅的資金淨流出，但黃金仍能保持堅挺，顯示央行需求在新年過後回籠，以及強勁的消費者需求，特別是中國。

Gold Newsletter 編輯 Brien Lundin 說，貴金屬最近的漲勢令人振奮，顯示之前極度悲觀的氛圍或許已經減輕，至少黃金是如此。

他認為接下來有三個因素決定 Fed 政策方向，包括股市或債市潛在的崩盤，即將到來的經濟衰退，以及因為升息而飆漲的聯邦債務償債成本。

Lundin 表示，Fed 暫緩升息以等待貨幣政策發酵的時間點，雖然可能延後一兩個月，但一定不會超過今年年中。他相信 CPI 報告將支持他的觀點。如此一來，在通膨依然頑強，但 Fed 立場轉趨偏鴿的情況下，黃金將能比其他類別的資產獲得更多好處。

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