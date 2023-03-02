美國第4季勞動成本成長率大幅上修 生產率成長下修

美國勞動成本在第 4 季的成長速度比預期的要快，不過增速較前幾季有所放緩。

美國勞工部周四 (2 日) 表示，上季單位勞動力成本年增率為 3.2%，較上月公布的 1.1% 前值上修。單位勞動成本是指每單位產出的勞動力價格。

勞動成本在第 3 季以 6.9% 的速度上漲，並在前兩季大幅上漲。經濟學家之前預測勞動成本成長率將上修至 1.6%。單位勞動成本較上年同期成長 6.3%，高於之前報告的 4.5%。

2022 年勞動成本飆升 6.5%，而不是上月報告的 5.7%，而且因漲幅太快而不符 Fed 的 2% 通膨目標。勞動市場緊張和居高不下的通膨，引發了人們對 Fed 可能在夏季繼續升息的擔憂。

Fed 預計將在 3 月和 5 月兩次升息 25 個基點，不過金融市場押注 6 月將再次升息。自去年 3 月以來，Fed 已將政策利率從接近零的水平調升 450 個基點至 4.5%-4.75% 的區間。

每小時薪酬以 4.9% 的速度增長，而不是之前報告的 4.1%。 第三季度增長 8.2%，與 2021 年第四季度相比增長 4.4%。

隨著勞動成本上修，衡量每名勞工每小時產出的非農生產率增幅，從先前報告的第 4 季 3.0% 下修至 1.7%；經濟學家原本預測生產率成長率將降至 2.6%。

上周公布的第 4 季美國國內生產總值 (GDP) 成長率從前值 2.9% 降至 2.7%，也反映出勞動生產率的下修。第 3 季生產率成長 1.2%，較一年前下降 1.8%。2022 年全年生產率下降 1.7%；較上月公布的 1.3% 有所調降。