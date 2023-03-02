歐美企業回購金額聲勢浩大 但面臨多項考驗

今年以來，不論美股還是歐股均出現異常強勁的企業回購，也支撐了歐美股市升勢。

根據標普道瓊指數公司的預測，2023 年標普 500 指數成分股的股票回購規模將達到 1 兆美元，可望創下歷史新高。

不過，分析師認為，美國國會對回購行為的質疑以及歐洲企業獲利下降的前景，恐會在今年稍後影響歐美企業的回購行為。

通常企業股票回購會被股東視為企業管理層對自家股票的信任投票，因而能支持個股以及大盤整體走勢。近期強勁的經濟數據改變了投資人對 Fed 很快降息的押注，使美股喪失了年初以來的上漲動力。標普 500 指數今年來的漲幅收窄至約 4%。在如此不穩定的市場環境中，美股企業的股票回購再次成為美股的關鍵支持因素。

根據高盛對標普 500 指數和羅素 3000 指數公司的分析，截至 2 月 17 日回購總規模超過 2200 億美元，創下了歷史同期的最高紀錄。

分析師指，與配息不同，回購股票的優勢在於賣出股票並獲得資本收益前，投資人不需要支付額外稅收，但股利收入就需要徵收所得稅。

Hennessy Funds 投資組合經理人維恩 (L.Joshua Wein) 表示，「我會持續回購股票，因為在我看來，比起其他各種替代方案，回購是對資本最有效的使用方式。」

不僅是美股，歷來對回購一向謹慎的歐洲企業如今也加速了股票回購。

根據美國銀行的數據，去年歐肌的回購殖利率升至 2011 年來最高水平。這個比率是指企業回購自家股票相對於市值的金額。

根據《彭博》數據，歐洲企業今年來已宣布的股票回購規模已接近 700 億美元，得益於油價飆升、現金更充裕的能源企業和歐洲升息的銀行帶動潮流。

增加股票回購也的確提振了相關股票表現，追踪宣布回購股票方案的歐洲企業指數今年來已上漲 14%，超越歐股整體漲幅。

不過，分析師認為，接下來美國一些政治因素會給回購規模的延續增添變數。

美國總統拜登 2 月在國情咨文中批評利用創紀錄獲利擴大股票回購力度的大型石油公司。他還建議將企業股票回購稅率從目前的 1% 提高 4 倍。

今年 1 月 1 日開始，美國開始實施 1% 的股票回購稅。但市場人士認為，這項稅率的影響微乎其微。

Waddell & Associates CEO 瓦德爾 (David Waddell) 透露，相較派息收益，他個人更喜歡回購，因為回購的「稅收有效性」更高。他並表示，在 1% 的回購稅實施前，並未出現更多企業提前回購的情況，說明企業不認為這個稅率會有太大影響，也因此不會阻止企業在今年推動更多股票回購方案。

巴菲特在上周六 (25 日) 給投資人的年度信中為股票回購行為辯護。他說：「如果有人告訴你回購股票對美國或股東有害，只對企業 CEO 特別有利，這人要不是經濟文盲，就是口若懸河的煽動者。」

同時，分析師指出，歐洲企業回購規模的變數在於歐洲經濟前景和企業獲利前景。事實上，由於通膨壓力壓縮企業獲利，包括嘉士伯、荷蘭國際集團和德銀在內的企業或機構已宣布不再延續股票回購計劃。

美國銀行的量化策略師史澤利斯卡 (Paulina Strzelinska) 指出：「歐洲企業回購規模擴大的長期趨勢還需要全球經濟復甦來支持，經濟復甦將有助於企業獲利。」但目前來看，雖然今年以來新宣布的股票回購數量比去年第 4 季增加超過 50%，但主要集中在銀行和能源這兩個「企業營收得到結構性支持」的產業。

摩根士丹利量化策略師 Ronald Ho 表示：「歐洲企業股票回購量還在繼續增加，目前處於 1990 年以來的高位。但風險在於處於歷史高位的企業回購規模，可能會出人意料地轉向甚至停止。」