今年來美股回購趨勢：金額增加 但企業變少了

企業宣布回購股票為投資人提供了一個足以令人興奮的財報季。

雪佛龍 (CVX-US) 上月底表示，將把股票回購預算增加 2 倍達到 750 億美元。繼它之後，Facebook 母公司 Meta Platforms Inc (META-US) 上周宣布 400 億美元的回購計畫。

在這些公告的推動下，以美元價值計算，2023 年開年至今企業回購比一年前更強勁；不過宣布回購的企業變少了。

根據 EPFR TrimTabs 截至周一 (6 日) 的數據，今年以來上市公司已宣布價值 1735 億美元的回購計畫，剛好是去年同期的 2 倍多。根據 EPFR TrimTabs 的數據，2022 年回購公告達到創紀錄的 1.22 兆美元。

然而，今年到目前為止，宣布回購的企業偏少。根據 EPFR TrimTabs 追蹤在紐約證券交易所 (NYSE)、納斯達克和美國證券交易所上市的公司公告，2023 年至今有 78 家公司宣布回購，而去年同期為 125 家。

根據標準普爾道瓊指數公司的數據，預計標準普爾 500 成分股將在 2022 年第 4 季完成 2200 億美元的回購。高於第 3 季的 2108 億美元，但低於 2021 年第 4 季的 2700 億美元。

標普道瓊指數公司資深指數分析師西爾佛布拉特 (Howard Silverblatt) 表示，2023 年應該會是第一個標普 500 成分股完成 1 兆美元以上回購的財政年度。

根據瑞士信貸截至上周五 (3 日) 的數據，回購對第 4 季標普 500 指數成分股的每股獲利成長貢獻了 3.7%。總體而言，瑞士信貸指出，截至上周五，標普 500 指數成分股的獲利可望本度下降 2.1%。

衡量回購率最高股票表現的標普 500 成分股回購指數，今年以來截至上周五上漲了 8.9%，而同期標普 500 指數的漲幅為 7.7%。回購指數在 2022 年下跌了 12.7%，而標普 500 指數整體下跌了 19.4%。