企業回購股票支撐美股行情 估計今年金額將逾兆美元

2023 年美股持續動盪，但企業大規模回購再度成為支撐行情的一個關鍵因素。

根據標普道瓊指數公司的分析，預計 2023 年標普 500 指數成分股的股票回購規模將達到 1 兆美元，創歷史最高紀錄。

目前企業正在加快回購步伐，根據高盛對標普 500 指數和羅素 3000 指數成分股的分析，截至 2 月 17 日，回購總額已經超過 2200 億美元，創下過往年份同期紀錄。

其中最大的幾項回購宣布包括雪佛龍 (CVX-US) 的 750 億美元計畫，臉書母公司 Meta Platforms (META-US) 的 400 億美元的計畫 ，以及高盛 (GS-US) 的 300 億美元計畫。

值得注意的是，雪佛龍宣布將股票回購目標提高至每年 100 億至 200 億美元。

近期，火爆的經濟數據澆滅了投資者對 Fed 很快降息的希望，讓美股喪失年初以來的上漲動力，標普 500 指數今年以來的漲幅已收窄至 4.1%。

股票回購計畫由企業自行決定，通常需要數年時間才能執行完畢，但卻能極大幅度影響投資人的信心；加上美股回購計畫金額一再刷新歷史新高，因此回購熱潮是過去十餘年來支撐美股上漲的關鍵因素之一。

投資研究公司 VerityData 研究主管西爾佛曼 (Ben Silverman) 表示：「回購持續強勁，為個股和整個市場提供了支撐。」

美國銀行周二 (28 日) 公布的股權流動數據顯示，該行企業客戶今年已淨回購約 135 億美元股票。數據顯示，這個數字大致與去年創紀錄的水平持平，而對沖基金、機構投資人和散戶的資金約淨流出 90 億美元。

投資公司 Hennessy Funds 投資組合經理維恩 (L. Joshua Wein) 表示：「我一直在接受回購諮詢。」「在我看來，當把許多選擇放在一起考量時，回購是最有效的資本使用方式。」

由於股票回購會減少市場上流通的股票，並進一步提高公司的每股獲利，某些投資人預計，獲利率受壓縮的企業將繼續回購，以支撐每股獲利成長。

FactSet 數據顯示，標普 500 指數中已有約 94% 的企業公布了第 4 季業績，其中約 68% 的企業業績超過華爾街的預期，但低於正常水平。