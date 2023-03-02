〈財報〉電動車產量提升 Polestar去年虧損縮減逾半

瑞典電動車製造商 Polestar (PSNYW-US) 將去年年度淨虧損削減了一半，同時營收激增，並試圖讓自己與其他電動車新創公司有所區別。

該公司周四 (2 日) 發布財報出，由於超過 50000 輛車的交車目標，2022 年營收成長 84%，達到約 25 億美元。全年淨虧損從 2021 年的逾 10 億美元降至 4.66 億美元。調整後營業虧損收窄 8% 至 9.14 億美元，而調整後的息稅折舊及攤銷前獲利成長 4.8% 至 7.59 億美元。

該公司股價在周四盤前交易上漲 7%。

CEO 英根拉斯 (Thomas Ingenlath) 將該公司 2022 年的業績描述為汽車製造商「不同階段」的成長基礎，因為它的目標是將交車量增加近 60% 達到約 80000 輛。

根據他的說法，大部分增幅將來自升級較的 Polestar 2 EV。該公司今年將發布兩款新電動車：Polestar 3 和 Polestar 4，預計將於 2024 年進行量產。

英根拉斯表示：「去年對我們來說是激動人心的一年，我們最終不僅要擁有一種產品，還要擁有三種產品。」

Polestar 預計 2023 年的毛利率將「大致符合」其 2022 財報的 4.9%，「銷量和產品組合將支持今年底前的獲利率成長」。

截至去年底，該公司的現金狀況改善至 9.739 億美元，較上年同期增加約 29%。財務長莫爾姆克維斯特 (Johan Malmqvist) 表示，該公司將繼續探索股權或債券發行的可能，以籌集額外資金，為營運和業務成長提供資金。

他拒絕就公司預計何時實現收支平衡或轉虧為盈發表評論，只表示「我們對業務的基本面仍然充滿信心，因此我們擁有實現收支平衡的槓桿和基石」。

在 Lucid (LCID-US)、Nikola (NKLA-US) 和 Rivian (RIVN-US) 等其他電動車新創公司公布供應鍊和生產持續存在問題，導致無法實現生產或銷售目標之後，Polestar 相對取得積極的業績。

Polestar 是瑞典沃爾沃汽車與其母公司中國吉利的合資企業，於去年 6 月與一家特殊目的收購公司的合併上市。

自上市以來，Polestar 的股價下跌約 49%。該股周三 (1 日) 下跌超過 5%，收於每股 5.05 美元。